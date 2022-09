Maccabi-PSG : Nouvelle tuile au Paris SG avant le voyage en Israël

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2022 à 12:12





Pour la 2e journée de LDC, le PSG affronte le Maccabi Haïfa mercredi soir. À la veille de ce match, Christophe Galtier a reçu une autre mauvaise nouvelle.

PSG : Un cadre absent de l’entraînement avant le voyage en Israël

Nouveau coup dur pour Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain avant de prendre l’avion pour Israël en vue du match de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa, mercredi soir, sur la pelouse de Sammy Ofer. Touché au dos, Keylor Navas n’a pas pris part à l'entraînement de ce mardi, selon les informations du journaliste du quotidien L'Équipe, Loïc Tanzi. Déjà privé de Renato Sanches et Presnel Kimpembe, tous deux blessés, l’entraîneur du PSG va également devoir s’apprêter à faire sans le gardien de but de 35 ans face au Maccabi Haïfa mercredi soir.

Le journal sportif rappelle que l’ancien portier du Real Madrid avait déjà manqué une séance d'entraînement la semaine dernière pour ces mêmes douleurs au dos, le privant du match contre le LOSC (7-1). Relégué derrière Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens du Paris SG, Keylor Navas est donc incertain pour le déplacement à Haïfa avec le reste du groupe de Christophe Galtier. Si l’absence de Navas venait à se confirmer, c’est l’international espagnol Sergio Rico qui devrait le remplacer pour le voyage en Israël.

Mis à part ces trois joueurs, le successeur de Mauricio Pochettino a pu compter sur l’ensemble de son effectif ce mardi matin avec les Titis Warren Zaïre-Emery, Isamël Gharbi, Ayman Kari et El Chadaille Bitshiabu. Pour remplacer Presnel Kimpembe dans la défense à trois, Galtier a préféré Danilo Pereira à Nordi Mukiele. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes postulent de toute évidence pour une place de titulaire. Marco Verratti et Vitinha devraient vraisemblablement enchaîner après avoir donné satisfaction face à la Juventus. Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé seront eux en attaque.

La compo probable du PSG face à Maccabi Haïfa :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Ramos, Marquinhos, Danilo

Milieux de terrain : Hakimi, Mendes, Verratti, Vitinha

Attaquants : Messi, Neymar, Mbappé