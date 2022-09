PSG Mercato : Le successeur de Keylor Navas déniché en Ligue 1 !

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2022 à 18:17





PSG Mercato : Même s’il est resté à l’issue du mercato estival, Keylor Navas ne devrait pas faire de vieux os au Paris SG, qui cherche déjà son successeur.

PSG Mercato : Keylor Navas poussé vers la sortie par Christophe Galtier

Malgré de bonnes prestations depuis son arrivée durant l’été 2019, en provenance du Real Madrid contre un chèque de 15 millions d’euros, Keylor Navas est carrément poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. Contrairement à son prédécesseur Mauricio Pochettino, qui avait installé une rotation entre Navas et Gianluigi Donnarumma, le technicien a pris la résolution d’installer une hiérarchie à ce poste.

L’expérimenté costaricien de 35 ans est donc désormais la doublure de l’international italien de 23 ans. D’ailleurs, Galtier a ouvertement annoncé que Navas va jouer « quelques matches » comme tous les numéros 2. Après l’échec de son transfert à Naples cet été, l’ancien protégé de Zinedine Zidane va donc patienter sur le banc des remplaçants durant toute la saison, sauf s’il décide d’écourter son calvaire lors du prochain mercato hivernal. Quoiqu’il en soit, à Paris, l’avenir se pense désormais sans Keylor Navas.

PSG Mercato : Alban Lafont sur la liste de Campos pour remplacer Navas

En effet, selon les informations du portail Média Foot, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient d’ores et déjà à la recherche du futur concurrent de Gianluigi Donnarumma. Alors que l’ancien portier de l’AC Milan montre parfois de la fébrilité dans son jeu, Luis Campos chercherait un nouveau gardien capable de lui ravir la place de numéro 1 dans les perches du PSG. Le média francilien note ainsi que le Conseiller Football du club de la capitale serait intéressé par Alban Lafont qui se révèle de plus en plus comme le cauchemar des attaquants parisiens lors des rencontres contre le FC Nantes.

Pour preuve, l’international espoir français a reçu une 10 de la part du quotidien L'Équipe pour sa prestation exceptionnelle devant la MNM en début de saison. « Le profil du Français est fortement apprécié par Luis Campos. La situation du gardien de but sera réévaluée dans quelques temps à Paris, mais Donnarumma ne convainc pas encore pleinement », explique Média Foot. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le FC Nantes, Alban Lafont (23 ans) est évalué à 16 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.