PSG Mercato : Avant Maccabi Haïfa, Galtier affiche un énorme regret

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2022 à 22:12





PSG Mercato : Avant de s’envoler pour Israël en vue de la Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa, Christophe Galtier est revenu sur le mercato estival.

PSG : Kimpembe blessé et absent plus longtemps que prévu

Victime d’une lésion des ischiojambiers gauches, Presnel Kimpembe sera indisponible environ six semaines. Un nouveau point sera fait dans huit jours, selon le dernier point médical du Paris Saint-Germain. Autrement dit, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur son défenseur central avant fin octobre. Et même si le milieu défensif portugais Danilo Pereira peut dépanner à ce poste, la blessure de Kimpembe tombe très mal pour l’équipe parisienne. Et Galtier s’est chargé de le rappeler à ses dirigeants : le Paris SG avait absolument besoin de recruter un défenseur central supplémentaire lors du marché des transferts de l’été.

PSG Mercato : Galtier toujours amer pour le transfert raté de Skriniar

Cet été, le Paris Saint-Germain voulait en priorité mettre la main sur Milan Skriniar. Mais Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se sont heurtés à l’intransigeance de l’Inter Milan qui s’est catégoriquement opposé au départ de son défenseur central de 27 ans en montant les enchères à plus de 80 millions d’euros, alors que les dirigeants parisiens ne comptaient pas aller au-delà de 60 millions d’euros. De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du match de la deuxième journée de Ligue des Champions sur le terrain du Maccabi Haïfa, le coach du PSG a réitéré son souhait de disposer d’un nouveau joueur de grand calibre pour continuer à évoluer dans un système à trois centraux.

« On souhaitait un défenseur supplémentaire parce qu'on a un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y avait ce qu'il était possible de faire ou pas », a déclaré Christophe Galtier, qui comprend toutefois la position de sa direction de ne pas succomber à la surenchère de l’Inter Milan pour Skriniar. « Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l'Inter (pour Skriniar). On va faire avec l'effectif à disposition. J'ai des joueurs polyvalents, on va voir ce que va donner l'enchaînement des matchs », précise l’ancien technicien de l’OGC Nice avant d’ajouter : « Est-ce qu'il faudra changer d'organisation ? On verra bien. » Le Paris SG devrait donc revenir à la charge pour le recrutement d’un nouveau défenseur lors du prochain mercato hivernal.