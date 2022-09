ASSE : Une belle arrivée actée à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 14 septembre 2022 à 12:38





ASSE : À l'approche du match contre l'En Avant Guingamp, l'AS Saint-Etienne a enregistré une nouveauté qui devrait égayer la saison des Verts.

ASSE : Saint-Etienne dévoile son nouveau maillot !

Sans le dur sportivement en début de saison, l’AS Saint-Etienne semble renaître de ses cendres depuis le début de mois de septembre, de quoi redonner le sourire aux supporters. Le club ligérien, vainqueur du leader Bordeaux le week-end dernier (2-0) à Geoffroy-Guichard, s’est donné un bol d’air au classement de Ligue 2, sortant enfin de la zone de relégation. Et alors que les Verts se préparent pour le choc face à Guingamp pour la prochaine journée, l’ ASSE a fait état d’une arrivée pour le moins inattendue cette semaine.

En partenariat avec l’équipementier Hummel, l’AS Saint-Etienne a dévoilé au grand public son maillot Third pour les équipes masculines et féminines. Un design pour le moins inédit, qui s’éloigne du mythique Vert et Blanc du club ligérien, mais qui a reçu une critique plutôt positive de la part des supporters sur les réseaux sociaux.

ASSE : Avant Guingamp, une légende apporte son soutien aux Verts

Figure marquante des mythiques années stéphanoises, le Néerlandais Johnny Rep s’est exprimé sur le début de saison contrasté des hommes de Laurent Batlles. L’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne ( 1979-1983) s’est montré confiant pour l’issue de la saison, notamment après les récentes bonnes performances de l’ ASSE en championnat. « J'espère que le club va rebondir, qu'il va faire une bonne saison. Cette descente, c'est peut-être l'occasion de repartir sur des bases plus saines. Il y a eu une belle victoire contre Bastia, 5-0. Cela montre que l'équipe est capable de belles choses », a déclaré l’ex-coéquipier de Michel Platini et Dominique Rocheteau pour BUT.

Drastiquement renforcée le mois dernier sur le marché des transferts, l’ ASSE semble effectivement prendre la pente ascendante, après 8 journées de championnat marquées par des contre-performances cuisantes et une pénalité de –3 points au classement. À 8 points du 2e, Le Havre, les Verts devront confirmer la belle victoire contre le FCGB ces prochaines semaines pour espérer talonner rapidement le haut du classement.