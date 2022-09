ASSE-Bordeaux : Batlles salue la prestation des Verts face au FCGB

Publié par Dylan le 10 septembre 2022 à 19:37





ASSE-Bordeaux : Souriant après la victoire face aux Girondins, Laurent Batlles a tiré des enseignements plus que positifs après la rencontre.

ASSE-Bordeaux : Laurent Batlles satisfait du bon match des Verts

L'affiche promettait un beau duel, elle n'a pas déçu malgré la différence de classement entre les deux équipes. L'AS Saint-Étienne a matraqué les Girondins de Bordeaux (2-0) et a enfin rendu une belle copie sous les yeux de Laurent Batlles et de ses supporters. Une victoire précieuse qui permet aux Verts de sortir de la zone rouge et de se hisser... à la douzième place provisoire ! Pour rappel, les Stéphanois étaient dix-neuvièmes au coup d'envoi et ont donc fait un bond de 7 places au classement de Ligue 2.

Peu de temps après le match, Laurent Batlles est venu se présenter en conférence de presse. Pour la première fois, un sourire était affiché sur le visage du technicien de 46 ans. Il faut dire que la prestation des Verts a été de grande classe, tant les Stéphanois ont été solides défensivement et efficaces offensivement. Satisfait, le coach de l'ASSE n'a pas manqué de saluer la performance de ses joueurs : « On est vraiment satisfait. En jouant avec deux attaquants, l'un derrière l'autre, on a pu jouer entre les lignes. C'est une équipe qui presse assez haut, il fallait jouer dans son dos. Il fallait avoir de la justesse technique, c'est ce qu'on a fait même si ça aurait pu être mieux » a t-il déclaré, lui qui a été plus que ravi du scénario de la rencontre.

ASSE-Bordeaux : Pour Batlles, c'est « un match référence »

Idéalement servi par Thomas Monconduit à la 35ème minute, Ibrahima Wadji a inscrit son premier but en Ligue 2 avec les Verts face à Bordeaux. La recrue offensive a marqué des points vis à vis de Laurent Batlles, qui a apprécié sa complicité avec Jean-Philippe Krasso devant : « On a un joueur de surface, qui est JP (Krasso), on a désormais un joueur de profondeur avec Wadji. Les deux ont bien joué ensemble, ils se sont beaucoup cherchés, c'est très prometteur pour la suite, très intéressant ».

Si d'autres cadres ont été mis à l'honneur à l'image d'Yvann Maçon, qui a signé son troisième but de la saison face aux Girondins, Laurent Batlles tient à ce que ses joueurs surfent sur cette bonne dynamique : « C'était important pour nous de pouvoir gagner contre le premier. J'avais demandé un match référence contre une formation du haut de tableau. On l'a. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de confiance encore, notamment dans le jeu » a souligné l'ancien coach de l'ESTAC. Avec cette victoire, l'AS Saint-Étienne ne devrait pas être relégable à l'issue de la huitième journée de Ligue 2.