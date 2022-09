OM : Après sa blessure face à Francfort, Éric Bailly sort du silence

Publié par Timothée Jean le 14 septembre 2022 à 17:49





Sorti sur blessure lors de la défaite de l’ OM face à Francfort, Éric Bailly a posté un message très évocateur sur les réseaux sociaux.

OM-Francfort : Éric Bailly prône l’union sacrée

Décidément, le sort semble s’acharner sur l’Olympique de Marseille, qui n’arrive toujours pas à s’imposer en Ligue des Champions cette saison. Après sa défaite à Tottenham la semaine dernière, le club phocéen souhaitait relever la tête à domicile face à l’Eintracht Francfort. Mais les Marseillais ont concédé une nouvelle défaite en s’inclinant 0-1 face à l’écurie allemande. En plus d'un résultat décevant, le club phocéen doit aussi composer avec un nouveau pépin physique au sein de son effectif.

Quelques jours après la blessure de Samuel Gigot, touché à la cuisse lors de la victoire face au LOSC (2-1) le week-end dernier, c'est au tour d'Éric Bailly d'être victime d'une blessure. Blessé, l’international ivoirien a été contraint d’abandonner ses partenaires face à Francfort à la 65e minute de jeu. Il a été remplacé par Mattéo Guendouzi pour la suite de la rencontre. Au lendemain de cette contre-performance, Éric Bailly a tenu à rappeler qu’il ne faudrait pas céder à la panique après cette nouvelle défaite de l’ OM en Ligue des Champions. En revanche, il prône l’union autour du club en vue de sortir le plus rapidement de cette mauvaise passe. « On ne baisse pas les bras. Tous unis », a-t-il posté sur son compte Instagram.

OM : Le casse-tête d’Igor Tudor en défense

La blessure d’Éric Bailly est un véritable coup dur pour Igor Tudor, déjà privé de plusieurs éléments en défense en ce début de saison. Le technicien croate devra dorénavant se passer de deux défenseurs centraux pour la suite de la saison. Présent en conférence de presse à l’issue du match, Igor Tudor a profité de l’occasion pour fustiger le calendrier imposé aux clubs. « C’était le troisième match en six jours, il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés (…) Ce n'est pas humain de jouer autant de matchs. On va voir pour dimanche quelle défense on va pouvoir aligner. On a beaucoup de problèmes dans ce secteur », a-t-il déploré. En attendant de connaître la gravité de sa blessure et sa durée d’indisponibilité, Éric Bailly est incertain pour les prochains matchs amicaux de la Côte d'Ivoire face au Togo et la Guinée, les 24 et 27 septembre prochains.