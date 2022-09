PSG Mercato : C'est signé, une star débarque au milieu de terrain !

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2022 à 12:21





PSG Mercato : Avant l'internationale française de l’OL, Sarah Bouhaddi, la section féminine du Paris SG a frappé un gros coup au milieu de terrain.

PSG Mercato : Une internationale néerlandaise signe au Paris SG jusqu’en 2025

Comme annoncé depuis quelques jours par le quotidien Le Parisien, le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé l’arrivée dans ses rangs de Jackie Groenen. Alors que le mercato se termine le mardi 20 septembre en France, le club de la capitale a trouvé un accord avec Manchester United pour signer la milieu de terrain internationale néerlandaise de 27 ans. Il s’agit-là d’un joli coup pour le Paris SG qui cible depuis un moment le profil de Jackie Groenen pour étoffer son milieu de terrain, après les départs cet été d’Aminata Diallo, Léa Khelifi, Sara Däbritz et Luana, en fin de contrat.

Sans compter Kheira Hamraoui, écartée du groupe de Gérard Prêcheur pour cette saison. Pour la petite histoire, Jackie Groenen ne vient pas en territoire inconnu puisqu’elle a déjà joué contre les Championnes de France en titre lors du tournoi de Women’s French Cup. Un match au cours duquel sa prestation a convaincu les dirigeants parisiens de la recruter. D’après les informations du journal néerlandais De Telegraaf, le PSG a versé une indemnité de 150 000 euros aux Red Devils pour racheter la dernière année de contrat de l’ancienne joueuse de Chelsea.

Toujours selon la même source, le contact s’est fait directement avec Sabrina Delannoy, directrice sportive adjointe du Paris SG, aidée par Lieke Martens, nouvelle recrue parisienne et coéquipière en sélection des Pays-Bas de la milieu venue de l’Angleterre. Milieu internationale avec la sélection batave (92 sélections, 9 buts marqués), Groenen est capable de jouer en tant que relayeuse ou milieu offensive. Elle a paraphé un bail de trois ans avec le club du président Nasser Al-Khelaïfi, soit jusqu’au 30 juin 2025. Après la signature de son contrat, la nouvelle coéquipière de Grace Geyoro n’a pas caché sa joie de rejoindre les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Jackie Groenen livre ses premières impressions après avoir signé

Après l’arrivée d'Oriane Jean-François en provenance du Paris FC et la signature récente de l’internationale chinoise Yang Lina prêtée pour la saison par le Shanghai Shenli, le Paris Saint-Germain féminin s’offre les services de la talentueuse Jackie Groenen. Arrivée à Manchester United depuis 2019, la native de Poppel va découvrir le championnat de France féminin de football, la Division 1 Arkema après l’Allemagne (Essen, Duisbourg, Francfort) et l’Angleterre (Chelsea, Manchester United). N’ayant toujours pas de palmarès en club, la milieu néerlandaise compte bien commencer à le remplir avec la section féminine du PSG.

« Je suis très excitée d'être ici. C'est un grand changement, un grand pas pour ma carrière. Je suis très heureuse d'être Parisienne, d'être enfin ici à Paris. Mes premières impressions sont très bonnes. Tout le monde est si gentil avec moi. J'ai déjà rencontré la plupart des filles, et elles ont toutes l'air adorables. Je suis très excitée d'être ici dans l'un des plus grands clubs du monde », a déclaré Jackie Groenen avant d’annoncer la couleur pour l’avenir.

« Je suis venue ici pour gagner. J’espère donc gagner beaucoup de trophées cette saison et je suis très excitée à l'idée de jouer la Champions League. Je pense que les objectifs sont les mêmes pour l’équipe, celui de gagner un maximum de matches. Je vais aussi découvrir la D1 Arkema, j'ai regardé certains matches et je sais que la rivalité entre Paris et Lyon est très importante, j'ai hâte de jouer ces rencontres ! », a-t-elle ajouté.