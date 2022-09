PSG Mercato : Officiel, le Paris SG acte une venue au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2022 à 16:12





PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier et ses hommes sont attendus en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa, le Paris SG féminin a annoncé une venue.

PSG Mercato : Une internationale chinoise débarque au Paris SG

C’était dans les tuyaux ces derniers jours et c’est désormais officiel depuis ce mardi. Le Paris Saint-Germain a annoncé l’arrivée de la milieu de terrain internationale chinoise Yang Lina. La joueuse de 28 ans vient renforcer l’équipe de Gérard Prêcheur dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Shanghai Shengli.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Yang Lina. L’internationale chinoise est prêtée par le Shanghai Shengli jusqu’à juin 2023 (…) Après avoir participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, elle a remporté l’AFC Women’s Asian Cup 2022 avec la formation chinoise. Elle comptabilise désormais 24 apparitions avec l’équipe de Chine. Le club souhaite la bienvenue à Lina ainsi qu’une belle saison avec les Rouge et Bleu », écrit le PSG sur son site officiel. Heureuse de rejoindre l’effectif des Parisiennes, Yang Lina a indiqué vouloir s’intégrer « le plus rapidement possible dans le groupe, créer des connexions avec mes coéquipières et continuer à grandir un peu plus chaque jour. Je vais donner le meilleur de moi-même ». Après Lina, la section féminine du club de la capitale entend encore d’autres recrues.

PSG Mercato : Le Paris SG vise encore trois joueuses

Alors que le marché des transferts des féminines prend fin le 20 septembre prochain, les nouveaux responsables de la direction sportive du Paris Saint-Germain compte encore attirer trois joueuses pour renforcer le collectif de Gérard Prêcheur.

« On a été effectivement nommé un peu tardivement. Après, on est lucide sur le fait qu'on soit très en retard sur le recrutement et qu'on est arrivés tard sur le marché pour chercher des joueuses. Mais ça ne doit pas être une excuse pour nous (…) On attend, on espère encore deux ou trois joueuses minimum aujourd'hui, donc avec des postes différents, des profils différents, on a réussi à saisir quelques opportunités malgré tout. On doit finaliser encore quelques dossiers. Mais le marché n'est pas simple », a expliqué Sabrina Delannoy, directrice sportive adjointe du PSG Féminin, au micro de France Bleu Paris.