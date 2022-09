Barça Mercato : Barcelone se lance sur un nouveau coup historique

Publié par Thomas G. le 16 septembre 2022 à 11:13





Barça Mercato : Enrichi par la mise en place de leviers économiques, le FC Barcelone souhaiterait recruter un grand talent du football.

Barça Mercato : Le FC Barcelone veut recruter Jude Bellingham

Cet été, le Barça a connu un mercato estival mouvementé avec plusieurs arrivées retentissantes. Le FC Barcelone a réussi à faire signer des joueurs de renom pour renforcer l’effectif de Xavi malgré la dette du club. Les Blaugranas ont réalisé cette prouesse grâce aux quatre leviers économiques mis en place par la direction catalane. Ces fonds permettent au Barça de récupérer sa place parmi les clubs les plus fortunés d’Europe.

Dans cette optique, le FC Barcelone souhaiterait se lancer sur un nouveau gros coup lors du mercato hivernal. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, le Barça a coché le nom de Jude Bellingham. L’international anglais de 19 ans est la priorité du FC Barcelone lors du prochain mercato. Les Blaugranas devront trouver les bons arguments pour convaincre le natif de Birmingham de rejoindre la Catalogne. Jude Bellingham est l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe. Le Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool sont également dans la course. À l’instar de son ancien coéquipier Erling Haaland, Jude Bellingham sera la grande attraction du mercato hivernal. Reste à savoir si l’international anglais voudra rentrer dans son pays natal ou tenter une nouvelle expérience à l’étranger.

Barça Mercato : Le retour du grand FC Barcelone

Cette semaine, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de Gavi jusqu’en 2026. L’international espagnol vient s’ajouter à la liste des joueurs ayant prolongé avec Frenkie de Jong, Ansu Fati, Pedri, Ronald Araujo ou encore Ousmane Dembélé. Le Barça peut de nouveau garder ses meilleurs talents et créer un projet durable avec eux. Dans le même temps, les hommes de Xavi sont 2es en championnat et en Ligue des Champions avec une seule défaite au compteur. Ce samedi, le FC Barcelone a l’occasion de prendre la tête du championnat en profitant du derby entre l’Atlético et le Real.