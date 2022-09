Barça Mercato : Officiel ! Un prodige prolonge au FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 14 septembre 2022 à 13:48





Barça Mercato : Très actif durant le mercato estival, le FC Barcelone a bouclé un nouvel accord important avec la prolongation d'un prodige.

Barça Mercato : Gavi prolonge au FC Barcelone jusqu’en 2026

Le FC Barcelone a connu sa première défaite de la saison hier soir sur la pelouse de l’Allianz Arena. Les Blaugranas ont perdu 2-0 face au Bayern Munich dans un match capital pour l’issue du Groupe C. Une rencontre à laquelle la pépite catalane, Gavi, a pris part de manière active en animant le milieu du Barça au côté de Pedri. Après ce premier accroc de la saison, le FC Barcelone a vite réagi en annonçant la prolongation de Gavi.

Le Barça et les représentants de l’international espagnol sont parvenus à un accord après plusieurs mois de négociations. Le milieu de 18 ans est désormais lié jusqu’en 2026 avec son club formateur. Malgré l’intérêt des plus grands club européens comme le Bayern, Manchester ou encore Liverpool, Gavi a toujours donner sa priorité au FC Barcelone. Les Blaugranas sont conscients du potentiel de l’espoir espagnol, et pour éviter une mauvaise surprise une clause d’1 milliard d’euros a été ajoutée à son contrat. Depuis ses débuts dans le monde professionnel, la saison dernière, la pépite du Barça a vite gravi les échelons en s’imposant dans son club et en sélection. À 18 ans, Gavi sera l’un des joueurs à suivre dans quelques mois lors de la Coupe du Monde au Qatar.

Barça Mercato : Le projet du Barça continue de prendre forme

La prolongation de Gavi au FC Barcelone permet aux Blaugranas de continuer la deuxième partie de leur projet. Le club présidé par Joan Laporta souhaite blinder ses pépites en leur proposant de nouveaux contrats. Ces derniers mois, le Barça a prolongé Pedri, Gavi, Ronald Araujo et Ansu Fati. La direction catalane compte sur ses jeunes talents pour ramener le Barça aux sommets.

Le traumatisme du départ de Messi n’a pas encore été digéré et les dirigeants du FC Barcelone veulent éviter des départs libres. Les Catalans ont également appris de leurs erreurs en revoyant à la hausse les clauses libératoires de leurs cadres. L’épisode du départ de Neymar pour 222 millions d’euros a poussé le Barça à prendre des précautions pour prévoir les assauts des grands clubs. Dans cette optique, Pedri, Gavi et Ansu Fati disposent tous d’une clause libératoire d’1 milliard d’euros dans leurs contrats.

Ces prolongations et les leviers économiques mis en place par le club permettent aux Blaugrans de pouvoir concurrencer les meilleurs clubs européens. Les hommes de Xavi ont néanmoins encore du retard, comme en témoigne la défaite hier soir face au Bayern Munich. Malgré une bonne prestation, la jeunesse catalane n’a rien pu faire face à l’expérience bavaroise.