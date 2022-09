EAG-ASSE : La compo de Saint-Etienne, Batlles envoie du lourd !

Publié par Thomas le 16 septembre 2022 à 16:46





Dernière rencontre avant la trêve pour l'AS Saint-Etienne qui reçoit Guingamp à Geoffroy-Guichard. Découvrez la compo de l'ASSE pour ce choc.

ASSE : Après son succès contre Bordeaux, Batlles veut enchaîner

En pleine crise sportive en début de championnat avec une série noire de 5 matches sans victoire, l’ ASSE s’est progressivement remise dans le droit chemin à partir du mois de septembre avec 4 rencontres sans défaite, dont deux succès. Le dernier en date, le week-end passé, contre les Girondins de Bordeaux, a insufflé une dynamique positive au sein de l’écurie ligérienne. De bon augure pour l’opération remontée instaurée par la direction du club. En conférence de presse, Laurent Batlles s’est montré prudent face à la récente dynamique positive en championnat. " Si on arrive à éradiquer ces erreurs individuelles qui nous ont coûté cher et avoir plus de constance, au niveau de la valeur technique, de la justesse dans le jeu, j'espère que ça nous permettra de gagner des matchs ", a indiqué l’entraîneur de l’ AS Saint-Etienne ce vendredi.

ASSE : Batlles avec ses cadres pour la récéption de Guingamp

Contre l’En Avant Guingamp ce samedi, le technicien français pourra compter sur un effectif quasi au complet, avec pour seules absences, les suspensions d’Etienne Green et Sergi Palencia. C’est donc une équipe semblable à celle contre le FCGB qui devrait débuter à Geoffroy-Guichard ce samedi. En attaque, Batlles pourra notamment compter sur ses deux attaquants en forme, Jean-Philippe Krasso (7 buts en 8 matches) et Ibrahima Wadji (buteur pour sa première titularisation contre Bordeaux). Un duo prometteur qui doit encore gagner en automatisme d’après l’entraîneur des Verts. " Pour l'instant ça n'est qu'un match. J'attends beaucoup plus d'eux, dans la tenue du ballon, dans la complémentarité. Quand un prend la profondeur, l'autre doit revenir ou inversement. Il faut qu'elle le soit dans la durée. "

Compo probable de l’ ASSE contre l’EAG :

Gardien : M. Dreyer

Défenseurs : A. Briançon, J. Giraudon, L. Pétrot

Milieux de terrain : Y. Maçon, B. Bouchouari, D. Chambost, T. Monconduit, L. Pintor

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji