Stade Rennais Mercato : Raphinha donne la vérité sur son départ

Publié par Dylan le 17 septembre 2022 à 10:31





Stade Rennais Mercato : Deux ans après avoir quitté le SRFC dans la controverse, l'ailier brésilien a de nouvelles révélations sur son départ.

Stade Rennais Mercato : Raphinha voulait jouer en Premier League

Actuellement au FC Barcelone, où il a disputé l'ensemble des rencontres de Liga jusqu'à présent, Raphinha n'oublie pas le SRFC. Arrivé à l'été 2019 en Bretagne, il avait été transféré dans la controverse un an plus tard vers Leeds United. À l'époque, l'attaquant auriverde se disait choqué et énervé par la gestion de son cas, puisque celui-ci aurait été forcé de rejoindre les Peacocks pour une somme d'environ 15 millions d'euros. Soit moins que la somme ayant été dépensée en 2019 par le SRFC pour le recruter. Raphinha avait donc eu le sentiment de ne pas être apprécié à Rennes.

Mais sa version des faits, qui n'était pas partagée par l'actuel sixième de Ligue 1, vient d'en prendre un coup. Interrogé par le média brésilien UOL Esporte vendredi, Raphinha a fait de nouvelles révélations sur son départ et celles-ci ne concordent pas vraiment avec ses propos d'il y a deux ans. Si nombreux sont ceux qui pensaient que son départ était forcé, le joueur de 25 ans se dit cette fois heureux d'avoir pu rejoindre la Premier League : « L’épisode le plus important de ma carrière a été la décision de quitter Rennes. C’était difficile, mais la Premier League, c’est le championnat des stars que j’ai toujours suivi avec des étoiles dans les yeux. C’était mon rêve d’enfance. »

Stade Rennais Mercato : Raphinha assure que son départ n'était pas voulu

Si la Premier League était un rêve pour l'international auriverde (9 sélections, 3 buts), qui a depuis rejoint le Barça cet été, celui-ci assure que son départ est entièrement dû aux actes des dirigeants rennais : « Comme je ne me sentais pas valorisé et désiré dans le club, j’ai accepté de suivre leur envie de me vendre. J’ai été très bien reçu en Angleterre, avec de l’affection, comme à mes débuts à Rennes. J’ai senti qu’on avait vraiment envie de travailler avec moi ici » avait d'ailleurs expliqué le Brésilien en décembre 2020, deux mois après son départ à Leeds.

Son départ s'est avéré être un véritable déclic pour lui, puisqu'il s'est révélé sous les couleurs des Peacocks. En deux saisons, Raphinha a disputé 65 matchs de Premier League pour 17 buts et 12 passes décisives, permettant notamment au club anglais de se maintenir en Premier League. Cela lui a ensuite permis d'être repéré par le FC Barcelone de Xavi qui lui fait entièrement confiance sur le front de l'attaque depuis.