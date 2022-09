Barça Mercato : Xavi est fier de l'attaque catalane

Publié par Dylan le 04 septembre 2022 à 13:01





Barça Mercato : Présent en conférence de presse après la victoire contre Séville, Xavi n'a pas tari d'éloges envers Ousmane Dembélé et l'attaque catalane.

Barça Mercato : Xavi comblé par l'attaque des Blaugranas

Le FC Barcelone est en mode rouleau compresseur ces derniers temps. Après des débuts poussifs face au Rayo Vallecano (match nul à domicile 0-0), les Blaugranas se sont bien repris avec trois victoires consécutives face à la Real Sociedad (1-4), Valladolid (4-0) et le FC Séville samedi (0-3). Des succès acquis avec la manière, notamment grâce à une attaque en feu.

Lors du dernier match en Andalousie, c'est Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski et Raphinha qui ont fait le show. Leurs performances n'ont pas échappé à l'ancien joueur du Barça, qui a tenu à les féliciter en conférence de presse pour leur début de saison. Ousmane Dembélé a été particulièrement ciblé : « Dembélé est un joueur que j'aime beaucoup, avec un bon état d'esprit, mais qui travaille aussi en défense et qui soutient, comme Raphinha et Robert (Lewandowski), qui aident aussi beaucoup. On a des joueurs pour faire la différence et Ousmane est l'un d'eux » a ainsi déclaré Xavi à la presse espagnole.

Barça Mercato : Le retour du grand Barça cette saison?

Entre l'arrivée de Robert Lewandowski, Raphinha mais aussi le départ officiel de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaque du Barça a été grandement chamboulée cette saison et les attentes étaient forcément très grandes du côté des supporters catalans. Finalement, après quatre matchs, les Blaugrana sont deuxièmes juste derrière le Real Madrid (1 point de retard) et les nouveaux attaquants font le travail. En atteste les cinq buts en quatre matchs de Robert Lewandowski, qui démarre cet exercice 2022-2023 comme il avait commencé le précédent au Bayern (35 buts et 3 passes décisives en 34 rencontres disputées).

Pour rappel, l'international polonais (131 sélections, 75 buts) avait battu à l'été 2021 le record de Gerd Müller, qui avait inscrit 40 buts en une seule saison de Bundesliga avec 41 buts marqués. Avec un Ousmane Dembélé de retour en pleine forme (1 but et 2 passes décisives en 3 matchs joués), l'attaque du Barça fait rêver pour le moment et si elle continue sur cette lancée, elle pourrait bien faire revenir le FC Barcelone sur le devant de la scène européenne. Seulement cinquième défense la saison dernière avec 38 buts encaissés, le FCB peut aussi compter sur une solidité retrouvée en Liga avec un but encaissé en quatre matchs.