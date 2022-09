LOSC : Paulo Fonseca tire les leçons de la victoire contre Toulouse

Publié par Ange A. le 18 septembre 2022 à 01:28





LOSC : Entraîneur de Lille, Paulo Fonseca a livré son analyse après le court succès des siens samedi à Pierre-Mauroy contre Toulouse.

LOSC : Lille renoue avec la victoire contre Toulouse

Le Lille OSC s’est remis de sa défaite contre l’Olympique de Marseille (2-1). Samedi, le LOSC a dominé le Toulouse FC à Pierre-Mauroy lors de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Jonathan David (5e) et Adam Ounas (53e) ont permis aux Dogues de l’emporter face au promu. Lequel a égalisé par Farès Chaïbi (48e) avant de craquer quelques minutes plus tard sur la volée d’Ounas. Grâce à ce court mais précieux succès, Lille (6e) revient à hauteur de Lyon (5e), adversaire du Paris Saint-Germain ce dimanche. Cette affiche contre les Violets devrait permettre à Paulo Fonseca de procéder à certains ajustements au retour de la trêve internationale. Le technicien portugais a noté quelques insuffisances contre le promu toulousain.

Le constat de Paulo Fonseca après Toulouse

Le coach du Lille OSC estime que le Toulouse FC a proposé une belle adversité avec des duels. « Ça a été un match très difficile, mais nous le savions. J’ai beaucoup échangé avec les joueurs avant le match, on savait que Toulouse serait costaud à jouer. C’est une équipe très physique avec beaucoup de duels, comme nous l’avons vu », a d’abord noté le coach des Dogues. Il aurait souhaité que les trois de devant soient davantage servis.

« Je pense que nous aurions dû plus nous appuyer sur Jonathan Bamba, Adam Ounas ou Jonathan David. On a parfois perdu le ballon, reculé, puis c’était difficile de le récupérer. Nous étions de temps en temps en position parfois basse, mais nous nous sommes créées les opportunités et c’est ce qui est le plus important pour nous », a-t-il indiqué. Vainqueur du Téfécé, le LOSC va affronter le FC Lorient, surprenant outsider en ce début de saison, après la trêve internationale.