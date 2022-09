LOSC : Les mots de Paulo Fonseca après la défaite à Marseille

Publié par Ange A. le 11 septembre 2022 à 08:28





LOSC : Paulo Fonseca a exprimé sa frustration au sortir de la défaite de Lille sur la pelouse de Marseille samedi au Vélodrome.

LOSC : Rechute pour Lille contre Marseille

Vainqueur à Montpellier (1-3) lors de la dernière journée, le Lille OSC n’est pas parvenu à aligner un deuxième succès ce samedi. En déplacement à l’Orange Vélodrome face à l’Olympique de Marseille, le LOSC a enregistré une nouvelle défaite. Lille s’est incliné contre l’OM (2-1) pour cette affiche comptant pour la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ismaily (12e) a pourtant ouvert le score pour les visiteurs dans le premier quart d’heure. Alexis Sanchez (26e) et Samuel Gigot (61e) ont permis à Marseille de renverser les Dogues. Battu par le club phocéen, le club nordiste cale provisoirement à la 6e place du championnat. Pour Paulo Fonseca, Lille aurait au moins dû ramener un nul du Vélodrome. Le technicien portugais a affiché une certaine frustration après le coup de sifflet final.

La frustration de Paulo Fonseca après Marseille

« Je suis un peu frustré. Comme je l’ai dit, évoluer contre l’OM, c’est différent. C’est difficile quand on joue le rapport de force individuel. Je le sais du Championnat d’Italie. Marseille est une équipe très dure à jouer avec des joueurs incroyables, mais j’ai vu de belles choses de notre part. On s’incline sur un détail, un coup franc. Mais on les a perturbés dans leurs habitudes. On a eu un souci sur une contre-attaque. Mais je pense que l’on pouvait prendre au moins un point », a noté le coach du Lille OSC en conférence de presse.

Après cette contreperformance au Vélodrome, le LOSC va tenter de se relancer face à un promu. Lille reçoit Toulouse dimanche prochain à Pierre-Mauroy. Les Violets restent sur quatre matchs sans victoire avant d’affronter Reims ce dimanche (15h).