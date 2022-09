ASSE : Batlles dévoile ses ambitions après la défaite à Guingamp

Publié par Ange A. le 18 septembre 2022 à 02:28





ASSE : Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles s’est livré après la défaite des Verts contre Guingamp ce samedi.

ASSE : Les Verts rechutent sur la pelouse de l’EA Guingamp

Petit coup d’arrêt pour l’AS Saint-Étienne. Invaincue depuis la 4e journée et le naufrage contre Le Havre (0-6) au Chaudron, l’ ASSE a de nouveau été battue ce samedi. En déplacement sur la pelouse de l’EA Guingamp, le club ligérien a vu sa série d’invincibilité s’estomper. Guingamp l’a emporté (2-1) contre le club du Forez. Victor Lobry a sauvé l’honneur des Verts en fin de match sans parvenir à semer la révolte. Défait par Guingamp, le club du Forez redescend à la 18e place au classement de Ligue 2. Coach de Saint-Étienne, Laurent Batlles a pointé les carences de son équipe contre Guingamp. « Il faut qu’on soit beaucoup plus perméable et stérile à l’extérieur pour pouvoir prétendre gagner des matchs et notre premier à l’extérieur », a noté l’ancien entraîneur troyen.

Les ambitions de Batlles après Guingamp

Après ce revers, Laurent Batlles a rappelé ses objectifs à court terme avec l’AS Saint-Étienne. Reléguée en Ligue 2 cette saison, l’ ASSE vise un retour dans l’élite au terme de la saison. Pour cela, le coach des Verts est conscient qu’il faut enchaîner les bons résultats et remonter la pente au classement. « L'ambition est d'essayer d'être le plus haut possible bien sûr. Mais déjà d'essayer de sortir de cette zone qui n'est pas pour nous au niveau où on devrait être, tout en respectant tout le monde », a souligné l’entraîneur stéphanois tout en projetant sur la prochaine sortie des siens. Ce sera le 1er octobre lors de la réception de Grenoble.

« Aujourd’hui, il faut avancer. On a quinze jours pour travailler et préparer un match important face à notre public. Ce n’est jamais évident de perdre avant une trêve. On va bosser certains aspects, notamment en vidéo car nous aurons plus de temps pour le faire », a prévenu l’entraîneur des Verts.