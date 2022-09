Guingamp-ASSE : Laurent Batlles donne les points faibles des Verts

Publié par Dylan le 17 septembre 2022 à 21:28





Guingamp-ASSE : Dépité après la défaite des Verts, Laurent Batlles s'est exprimé en conférence de presse sur la prestation en demi-teinte de ses joueurs.

Guingamp-ASSE : Laurent Batlles déplore le manque de réalisme

Malgré un bon contenu dans le jeu, l'AS Saint-Etienne a finalement été battue à Guingamp pour le compte de la neuvième journée de Ligue 2. Une mauvaise opération pour les Verts qui vont devoir regarder vers le bas du classsement, eux qui sont à égalité de points avec... le dix-neuvième Pau (7 points), qui n'a pas encore joué son match.

Frustré par le scénario de la rencontre, Laurent Batlles est venu en conférence d'après-match pour analyser cette défaite, la troisième de la saison : « Ce qui me chagrine c'est surtout de ne pas avoir finalisé nos actions en 1ère MT, une très bonne 1ère période. Ce qui me chagrine c'est de donner 2 buts. Ca n'est pas Guingamp qui nous a battu, on s'est battu tout seul… » a d'abord déploré le technicien de 46 ans.

Guingamp-ASSE : Batlles pointe également du doigt la défense

Plusieurs occasions nettes auraient pu donner l'avantage à l'AS Saint-Etienne en première période. Par exemple, Ibrahima Wadji a trouvé le poteau sur une frappe à la 35ème minute. La recrue stéphanoise aurait pu signer son deuxième but en deux matchs avec les Verts, mais il n'a pas trouvé la réussite cette fois-ci. Des occasions chaudes, l'ASSE en a eu mais n'a pas concrétisé au tableau d'affichage. Résultat : l'équipe en a payé le prix fort face à la meilleure attaque de Ligue 2 (17 buts).

Pour Laurent Batlles, il faut aussi se montrer plus solide hors de ses bases : « Prendre 2 buts à l'extérieur à chaque fois... On ne mettra jamais 2 ou 3 buts de plus donc à un certain moment il faut être lucide. Il faut qu'on soit beaucoup plus perméable et stérile à l'extérieur pour pouvoir prétendre gagner des matchs et notre 1er à l'extérieur ». Avec cette défaite, l'ASSE est toujours quinzième mais pourrait être relégable à la fin de la neuvième journée.