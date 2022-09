ASSE : Un buteur envoie un message fort à Laurent Batlles

Publié par Ange A. le 18 septembre 2022 à 07:38





ASSE : Actuel meilleur de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso a affiché ses ambitions pour la saison. De quoi ravir Laurent Batlles.

ASSE : Jean-Philippe Krasso se fixe un énorme défi avec Sainté

L’AS Saint-Étienne a connu un coup d’arrêt avant la trêve. Samedi, l’ ASSE a été battue sur la pelouse de l’EA Guingamp (2-1). Meilleur buteur de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso n’a pas pu éviter la défaite des Verts à Guingamp. Pour autant, le futur international ivoirien se veut optimiste pour la suite de la saison. De retour à Saint-Étienne après un prêt prometteur à Ajaccio la saison dernière, l’attaquant de 25 ans flambe avec le club ligérien. Il en est déjà à sept réalisations et 2 passes décisives après 9 journées de championnat. Le poulain de Laurent Batlles ne compte pas s’arrêter là. Interrogé par Ma Ligue 2, le buteur stéphanois a affiché ses ambitions pour cette saison.

Un objectif clair pour Krasso avec les Verts

Jean-Philippe Krasso entend poursuivre sur sa lancée avec l’AS Saint-Étienne. L’attaquant de l’ ASSE vise une distinction personnelle majeure cette saison. « Je n’avais pas forcément cet objectif précis en tête. Mais maintenant que je suis premier, pourquoi pas le rester et essayer de finir meilleur buteur [sourire] », a indiqué l’homme fort de Saint-Étienne qui souhaite surtout se mettre au service du collectif.

« Si je termine meilleur buteur, tant mieux, ou meilleur passeur, sait-on jamais. Mon jeu est plutôt basé sur le collectif. Si j’aide le collectif, le collectif me le rendra. Si je donne le ballon à un partenaire, je sais qu’il me le rendra ensuite. On se créera plus d’occasions comme cela qu’en voulant tout le temps y aller tout seul », a poursuivi le joueur. Sa sortie devrait notamment ravir son entraîneur. Laurent Batlles s’était enflammé à l’idée d’une paire d’attaque composée de Krasso et Ibrahima Wadji, recruté cet été.