OL Mercato : Un attaquant brésilien veut rester en 2023

Publié par Dylan le 18 septembre 2022 à 17:34





OL Mercato : Prêté par le Shakhtar Donetsk depuis mars dernier, un attaquant brésilien a révélé qu'il voulait rester dans le club rhodanien en 2023.

Il a fait partie des recrues surprises de l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Mateus Martins, surnommé Tetê, avait rejoint les Gones en mars dernier en provenance du Shakhtar Donetsk. L'attaquant brésilien était arrivé en prêt et devait retourner dans le club ukrainien le 30 juin dernier. Mais finalement, l'OL a réussi à négocier le prolongement de son prêt jusqu'en juin 2023. Fort de 19 matchs disputés en Ligue des Champions avec le Shakhtar à seulement 22 ans (3 buts inscrits), Tetê n'a pas été recruté par hasard.

Dès ses premiers pas avec l'OL, les supporters l'ont compris. Trois jours après son arrivée dans la cité rhodanienne, Tetê inscrivait déjà son premier but, un but capital puisqu'il avait permis à Lyon de s'imposer contre Angers et de croire en une qualification en Coupe d'Europe. Désormais titulaire indiscutable chez les Gones, Tetê se plaît de plus en plus à l'OL. À tel point que le joueur souhaiterait rester au club en 2023 : « Je veux ce contrat, je l'ai déjà dit et je le redis: je veux rester ici. Tous les gens autour de moi doivent travailler pour trouver un accord pour que je puisse m'engager définitivement à l'OL » a clamé Tetê dans des propos relayés par L'Equipe.

OL Mercato : Une bonne nouvelle en vue des prochains mercatos

Avec les départs de Lucas Paqueta et Léo Dubois cet été, l'Olympique Lyonnais devrait pouvoir recruter Tetê sans soucis. Estimé à 22 millions d'euros d'après le site reconnu Transfermarkt, l'ailier de 22 ans rentre largement dans le budget des Gones, qui ont récupéré 43 millions d'euros rien qu'avec le transfert de Lucas Paqueta. Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, les deux recrues phares du mercato estival rhodanien, n'ont quasiment rien coûté à l'OL (transfert libre).

Si Lyon peut se satisfaire de la volonté de Tetê de rester, le club pourrait perdre Houssem Aouar. Certes, l'international français (1 sélection) est resté cet été mais pourrait enfin déclencher son départ lors du mercato hivernal, à moins qu'il ne se mette d'accord avec la direction rhodanienne pour une prolongation. Vincent Ponsot, directeur du football de l'OL, n'a pas exclu cette dernière hypothèse. En attendant de connaître le dénouement du dossier, Peter Bosz doit lui préparer son équipe pour la réception du PSG dimanche.