OL Mercato : Une nouvelle vient semer le doute sur l'avenir d'Aouar

Publié par Dylan le 18 septembre 2022 à 10:21





OL Mercato : À l'aube d'un match important contre le PSG, une nouvelle est venue ternir à nouveau l'avenir d'Houssem Aouar à Lyon.

Les temps sont durs à l'Olympique Lyonnais depuis quelques semaines. Suite à deux défaites consécutives contre Lorient et Monaco, le club présidé par Jean-Michel Aulas se retrouve légèrement décroché dans la course au podium. En effet, les Gones accusent six points de retard sur le FC Lorient (3ème), et pourraient être distancés du podium de sept points en cas de victoire du RC Lens (4ème) et une défaite contre le PSG ce dimanche.

L'OL fait pourtant un bon début de saison, avec un bilan de 4 victoires, un nul et 2 défaites en 7 rencontres de Ligue 1. Mais celui-ci n'est pas suffisant selon Vincent Ponsot, directeur du football du club rhodanien, qui a lancé un premier avertissement à Peter Bosz. Alors que son poste est peut-être menacé, le technicien allemand doit également gérer le cas Houssem Aouar. Le milieu de terrain offensif a failli partir cet été, notamment du côté de Nottingham Forest, et n'a joué qu'un seul match cette saison (contre Ajaccio, le 5 août). Son départ semble donc toujours d'actualité, et une nouvelle devrait conforter cette idée ce dimanche : le joueur de 24 ans ne figure pas dans le groupe lyonnais qui va affronter le PSG.

OL Mercato : « Tout reste ouvert » pour l'avenir d'Aouar selon Vincent Ponsot

30 minutes. Voilà le temps de jeu donné pour le moment à Houssem Aouar cette saison, alors que sept rencontres de Ligue 1 ont déjà été disputées. Si les Gones semblent réussir sans lui, avec une cinquième place et un podium à leur portée, il est tout de même difficile de se passer d'un joueur qui a été un élément fort du club ces cinq dernières années. Le Gone tournait toujours autour de 6 buts inscrits pour 3 à 7 passes décisives dans les derniers exercices en Ligue 1.

Mais Vincent Ponsot a tenu à s'expliquer sur la situation d'Houssem Aouar. Dans une interview exclusive donnée au média rhodanien Olympique-et-Lyonnais, le directeur du football n'a pas exclu le fait de prolonger son milieu de terrain dans les mois à venir : « C’est une décision qui est ouverte. Houssem (Aouar) est un joueur formé au club et on a beaucoup de respect pour ces joueurs. Le centre de formation est quelque chose de très important. C’est en effet un sujet ouvert avec lui mais il ne reste pas fermé ni dans un sens ni dans l’autre ». L'OL va en tout cas se passer de son milieu offensif pour la réception du PSG ce dimanche soir.