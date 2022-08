PSG Mercato : Après Simakan, le Paris SG vise un défenseur français !

Publié par Thomas le 11 août 2022 à 17:47







PSG Mercato : Annoncé dans le viseur du Paris SG en cas d'échec Skriniar, Mohamed Simakan ne serait pas le seul Français dans les plans de Luis Campos.

PSG Mercato : Le Paris SG veut franciser son effectif

Rarement le Paris Saint-Germain avait connu un tel bouleversement dans son organigramme. Philosophie, effectif, modèle économique, tout ou presque a changé dans ce PSG newlook, version Christophe Galtier. Axe majeur de cette révolution menée par Luis Campos, le mise en place d’une ADN parisienne, semblable à celle du FC Barcelone ou de l’Ajax, deux clubs connus pour leur centre de formation. Après avoir réussi à prolonger le Bondynois Kylian Mbappé, le Paris SG a souhaité instaurer une politique de recrutement Made in France et revaloriser ses Titis, quitte à moins cibler des stars internationales, faisant ainsi la rupture sur plusieurs années de mercato "bling-bling". Les signatures récentes de Hugo Ekitike et Nordi Mukiele illustrent parfaitement cette philosophie mise en place par la direction Rouge et Bleu.

Dans cette démarche, le Paris SG cible également un autre joueur du RB Leipzig, Mohamed Simakan. Le défenseur central de 20 ans, formé au RC Strasbourg, est entré dans la shortlist de Luis Campos en cas d’échec dans le dossier Milan Skriniar. Le roc slovaque, bien que séduit par le projet du PSG, se voit toujours bloqué par l’Inter Milan qui se montre gourmand financièrement pour le lâcher. Une situation qui a donc poussé l’équipe francilienne à multiplier ses pistes à ce poste. Et justement, Mohamed Simakan ne serait pas le seul central tricolore ciblé par Paris cet été.

PSG Mercato : Un autre défenseur français contacté par le Paris SG

Outre le dossier Simakan, qui pourrait prendre de l’ampleur ces prochains jours, le Paris Saint-Germain aurait établi des contacts avec d’autres profils à ce poste. À en croire le journaliste de Prime Video, Saber Desfarges, les champions de France cibleraient d’autres défenseurs centraux français cet été. " Je confirme les contacts (entre Paris et Simakan, ndlr), bonne info des confrères. Mais ce n’est pas le seul défenseur français à avoir été contacté ", annonce la source. Théo Hernandez et Benjamin Pavard du Bayern Munich, Ibrahima Konaté de Liverpool ou même William Saliba d'Arsenal, pourraient faire partie de cette shortlist parisienne. Ce qui est sûr, c’est que le dossier devrait connaître un coup d’accélérateur ces prochains jours.