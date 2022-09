Stade Rennais : Didier Deschamps convoque un prodige du SRFC !

Publié par Thomas G. le 20 septembre 2022 à 10:23

Stade Rennais : Régulier depuis le début de saison, un jeune talent du SRFC a été appelé pour la première fois en Equipe de France.

Stade Rennais : Un défenseur du SRFC convoqué en Equipe de France

Le Stade Rennais aura finalement un représentant en Equipe de France lors du rassemblement des Bleus pour les deux matchs de la Ligue des Nations. Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier et Steve Mandanda avaient reçu une pré-convocation la semaine dernière selon France Bleu Armorique. Après avoir reçu trois preconvocations, le SRFC n’avait pas eu la chance de voir ses joueurs appelés par Didier Deschamps jeudi dernier. Le sélectionneur de l’Equipe de France a dû revoir ses plans suite à l’hécatombe qui touche les Bleus ces dernières semaines.

Selon les informations du Parisien, le défenseur du Stade Rennais, Adrien Truffert, a été convoqué en Equipe de France pour remplacer Lucas Digne blessé. Une formidable récompense pour la pépite du SRFC qui continue de progresser cette saison. Adrien Truffert s’est installé en tant que titulaire dans le onze de Bruno Genesio et ses performances ont été remarquées par le staff des Bleus. Le défenseur rennais a notamment été préféré au latéral du FC Nantes, Quentin Merlin.

Adrien Truffert ne sera pas le seul nouveau chez les Bleus, Alban Lafont, Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana et Benoît Badiashile ont également été appelés pour la première fois. Le jeune espoir rennais aura l’occasion d’honorer sa première sélection lors des deux matchs face au Danemark et l’Autriche.

Stade Rennais : Un bilan mitigé pour le SRFC avant la trêve

Le Stade Rennais est 6e du classement de Ligue 1 après 8 journées de championnat et le SRFC est à 7 points de son voisin lorientais qui occupe la troisième place. Un bilan mitigé pour les hommes de Bruno Genesio qui alternent entre le bon et le moins bon. Les Rennais avaient fait le plein de confiance grâce à leur victoire 5-0 face à l’AJ Auxerre. La semaine dernière, les Rouge et Noir ont connu un nouveau coup d'arrêt en enchaînant deux matchs nuls face à Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille. Le Stade Rennais devra vite réagir lors de son déplacement à Strasbourg le 1er octobre pour ne pas se laisser distancer par les équipes en tête.