Stade Rennais : Bourigeaud dresse un premier bilan au SRFC

Publié par Thomas le 19 septembre 2022 à 17:13

Pilier du Stade Rennais de Bruno Genesio cette saison, Benjamin Bourigeaud s'est confié après le nul contre l'Olympique de Marseille ce week-end.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud, une montée en puissance tardive

Premier bilan mitigé pour Benjamin Bourigeaud avant la trêve internationale. Le milieu offensif, récemment prolongé jusqu’en 2026 au Stade Rennais FC, offre un visage quelque peu timide depuis la reprise, bien loin de sa lancée de la saison dernière. Incontournable du onze de Bruno Genesio depuis l’arrivée du coach en 2021, le joueur formé au RC Lens semble avoir fait les frais d’un mercato estival épuisant, où il aura longtemps été tiraillé entre des envies de départ vers l’étranger et une prolongation chez les Rouge et Noir.

" Ça fait déjà plusieurs semaines que j’avais un accord avec le club il y a eu des échanges des négociations. Il y a eu un peu de frustrations quand même mais aujourd’hui je suis très heureux de poursuivre au Stade Rennais ", évoquait le joueur il y a quelques semaines au moment de l’annonce de sa prolongation au SRFC. Si le joueur clame que le mercato estival n’a pas eu d’impact sur sa forme sur le terrain, il reconnait néanmoins une baisse de performance par rapport à l’exercice passé. Après la rencontre face à l’ OM d'Igor Tudor dimanche après-midi, Benjamin Bourigeaud s’est confié sur son début de saison en dents de scie.

Bourigeaud : "À moi de faire le nécessaire pour retrouver mon niveau de l’année dernière"

À l’instar de la saison dernière, Benjamin Bourigeaud signe une montée en puissance progressive, à l’image d’une voiture qui aurait du mal à démarrer. " Je suis un joueur diesel, qui monte au fur et à mesure du temps. Il faut que le moteur chauffe (rires), j’espère qu’il sera bouillant très rapidement ", ironisait il y a peu le joueur à ce sujet. Après le nul contre Marseille ce week-end, le joueur de 28 ans a fait le bilan de son début de saison ainsi que celui du SRFC. " Petit à petit on trouve nos fondamentaux, on trouve notre état d’esprit de l’année dernière. Avec un peu plus de confiance et de sérénité on fait des performances comme on a fait jeudi (contre Fenerbahçe en Ligue Europa, ndlr) et aujourd’hui (OM). Si on continue comme ça on peut espérer de belles performances. "

Après un début de saison poussif, l’équipe de Bruno Genesio s’est progressivement remise dans le droit chemin avec déjà 6 matches sans défaites dont 3 succès. Si le bilan comptable reste insuffisant en Ligue 1 pour les dirigeants (8e au classement), le Stade Rennais semble prendre la bonne pente pour la suite de la saison. Une montée en puissance qui correspond au retour en forme progressif de son maître à jouer, Benjamin Bourigeaud. Ce dimanche, le natif de Calais a fait le point sur ses deux premiers mois, confiant notamment avoir traversé un moment difficile après le nul concédé en fin de match contre le Fenerbahçe en Ligue Europa.

" J’ai eu un début compliqué, je monte en puissance petit à petit. Je pense avoir fait un bon match jeudi mais il y a cette petite erreur qui me gâche un peu la performance (le penalty provoqué puis transformé par le Fenerbahçe). J'en ai parlé avec le staff, j’ai vécu une fin de soirée un peu compliquée, il a fallu que je garde la tête froide et que je me remette en question d’un point de vue personnel. Quand tu fais une erreur qui te coûte les deux points supplémentaires ça fait chier. Je l’ai mal vécu mais il a vite fallu se remettre la tête à l’endroit pour faire une grande performance ici à Marseille, je pense que c’est ce que j’ai réussi à faire. Forcément je peux faire mieux offensivement mais tactiquement et défensivement j’essaye de faire le taff le plus possible ", a-t-il déclaré au micro de Ouest-France après OM-SRFC.