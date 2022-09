PSG Mercato : Le Paris SG toujours en danger pour Luis Campos ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 septembre 2022 à 00:06

PSG Mercato : Alors qu’il croyait l’ouragan passé avec les dernières révélations des médias anglais, le Paris SG serait toujours en danger pour Luis Campos.

PSG Mercato : Salzbourg bloque Freund, Chelsea toujours sur Campos ?

Récemment la presse anglaise a évoqué un intérêt de Chelsea pour Christoph Freund, cheville ouvrière de la réussite du RB Salzbourg, pour le poste de directeur sportif. À la recherche d’un directeur sportif pour chapeauter le prochain mercato d’hiver, Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues, serait intéressé par le profil du dirigeant néerlandais au même titre que Luis Campos, le conseiller football du Paris Saint-Germain.

Cependant, le patron du club londonien privilégierait la piste menant à Freund, à en croire CBS Sports. Un scénario qui mettrait ainsi un terme aux craintes du PSG pour le successeur de Leonardo. Seulement, les dernières rumeurs autour de ce dossier assurent que la joie du Paris SG pourrait être de courte durée dans cette affaire.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à trahir le Paris SG pour Chelsea ?

En effet, selon les informations du ESPN, le RB Salzbourg ne serait pas enclin à laisser partir Christoph Freund. La chaîne sportive américaine précise même que les décideurs du club autrichien seraient en ce moment en train de préparer une contre-offensive pour pouvoir garder l’architecte de sa renommée. L’ancien club de Sadio Mané et Erling Haaland envisagerait notamment de réclamer une importante indemnisation à la direction de Chelsea pour le transfert de Christoph Freund.

Plus affirmatif, le journaliste Ben Jacobs dévoile la position ferme de Salzbourg en citant une source proche de la direction de la formation autrichienne : « le RB Salzburg n'a jamais été contacté par Chelsea pour parler des détails du transfert de Christoph Freund. Nous nous attendons à ce qu'il reste. » Une tendance confirmée ce mardi par la succursale du groupe Red Bull à travers un communiqué publié sur son compte Twitter.

« Christoph Freund est et reste directeur sportif. Les vastes spéculations médiatiques ou publiques de ces derniers jours nous amènent à prendre la position suivante : Christoph est et reste le directeur sportif du FC Red Bull Salzbourg, il n'y a pas de transfert vers Chelsea FC ! », a martelé l’actuel leader du championnat autrichien. Toujours selon la même source, en cas d’échec dans les négociations avec le RB Salzbourg, Todd Boehly et les siens seraient pourraient revenir à la charge pour Luis Campos. Le Paris SG est donc prévenu.