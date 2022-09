Stade Rennais Mercato : Le Barça vise une sensation du SRFC !

Publié par Thomas le 21 septembre 2022 à 10:26





Stade Rennais Mercato : Après Hamari Traoré, visé cet été, le Barça serait sur les traces d'un autre homme fort de Bruno Genesio au SRFC.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer au centre des attentions

Intouchable lors de sa première saison sous les couleurs Rouge et Noir, l’international croate Lovro Majer connaît une passe plutôt délicate ces dernières semaines au SRFC. Le milieu offensif de 24 ans, masqué au visage depuis sa fracture au nez, semble moins en vue dans le 4-4-2 instauré par son coach, Bruno Genesio. Très proche de l’Atlético Madrid en fin de mercato estival, l’ancien joueur du Dinamo Zagreb avait finalement fait le choix de poursuivre l’aventure en Bretagne où il se sent bien. Seulement, son début de saison chancelant aurait quelque peu remis en question son statut dans le onze rennais. Si Lovro Majer est toujours un élément important du Stade Rennais, il n’est néanmoins plus indispensable, en témoignent ses récentes sorties du onze titulaire contre l’ OM ou encore Auxerre.

De fait, le SRFC aurait d’ores et déjà fixé son prix de vente, signe qu’un départ du joueur n’est plus aussi impossible qu’avant. D’après Foot Mercato, Florian Maurice demanderait pas moins de 60 millions d’euros pour lâcher son génie croate. Un montant important mais qui n’effraie pas certains concurrents. Si l’Atlético Madrid est toujours en lice sur le dossier, il pourrait rapidement se faire devancer par un autre cador espagnol.

Stade Rennais Mercato : Le Barça à fond sur Lovro Majer

Comme le relaie le Mundo Deportivo ce mercredi, le milieu du SRFC serait l’une des pistes du FC Barcelone pour renforcer son milieu. Alors que les Blaugranas suivent de près les situations de Martin Zubimendi et Ruben Neves pour remplacer Sergio Busquets, ils lorgneraient également sur Lovro Majer dans un rôle plus offensif. Après l’échec du dossier Bernardo Silva cet été, le Barça se cherche toujours un N°10 dans son effectif et voit l’option Majer comme une opportunité à saisir. Dans le même temps, Foot Mercato annonce que l’équipe de Diego Simeone serait en passe de revenir à la charge pour le coéquipier de Luka Modric en sélection, de quoi entrevoir une année 2023 agitée pour le maestro rennais.