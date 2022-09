Barça Mercato : La succession de Busquets actée à Barcelone

Publié par Thomas le 21 septembre 2022 à 00:36

Barça Mercato : En fin de contrat l'été prochain au FC Barcelone, Sergio Busquets a vu son club cibler deux joueurs pour le remplacer.

Barça Mercato : Sergio Busquets tirera sa révérence en fin de saison

Véritable figure du Barça des années 2010, aux côtés de grands noms comme Xavi, Iniesta ou Lionel Messi, le milieu espagnol Sergio Busquets connaît sa dernière saison sous les couleurs blaugranas. En fin de contrat en 2023, le natif de Badia del Vallès ne sera pas prolongé à l’issue de l’exercice et devrait ainsi passer le flambeau au poste de sentinelle après 15 ans de bons et loyaux services. À 34 ans et après une carrière totalement dédiée au FC Barcelone, Sergio Busquets aspire à un nouveau défi bien loin de la Catalogne.

Courtisé par plusieurs clubs exotiques, l’international espagnol devrait mettre le cap sur le continent américain et la MLS. D'après la presse locale, le joueur se serait mis d’accord avec l’Inter Miami de David Beckham, où il retrouverait des noms bien connus du football comme Gonzalo Higuain ou encore Blaise Matuidi. Ce départ prévu à l’issue de la saison laisse présager un recrutement au poste de milieu défensif pour 2023. Et justement, à en croire les informations de Marca, le FC Barcelone aurait deux noms en tête pour l’après-Sergio Busquets.

Barça Mercato : Neves et Zubimendi supervisés pour 2023

Désireux de moderniser son onze pour les prochaines saisons, Xavi aurait déjà en tête deux profils pour remplacer Sergio Busquets la saison prochaine. D’après le quotidien espagnol, le FC Barcelone serait sur les traces de Martin Zubimendi de la Real Sociedad et Ruben Neves de Wolverhampton. Le premier cité, taulier de l’équipe basque à seulement 23 ans, fait figure de candidat sérieux pour signer en Catalogne en 2023. Disposant d’un profil assez similaire à Busquets, le milieu avait connu sa première cape avec la Roja l’année dernière. Dans un autre registre, Ruben Neves, plus expérimenté que l’Espagnol, est une vieille piste barcelonaise qui pourrait bien se concrétiser à la fin de la saison. International portugais depuis ses 18 ans, le joueur des Wolves pourrait coûter aux alentours des 40 millions d’euros aux Blaugranas.