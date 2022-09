PSG Mercato : La signature d'un prodige bouclée grâce à Galtier

Publié par Thomas le 21 septembre 2022 à 15:56





Nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier a permis plusieurs signatures sur le marché cet été, dont celle d’un prodige espagnol.

PSG Mercato : Fabian Ruiz dévoile les dessous de son transfert

À la recherche de renforts dans l’entrejeu en prévision des départs d'Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum, le Paris SG a enrôlé pas moins de quatre renforts à ce poste, venus suppléer l’indéboulonnable Marco Verratti. Si les Portugais Vitinha et Renato Sanches ont vu leurs transferts bouclés rapidement, le club parisien a également enregistré la signature de deux internationaux espagnols dans les derniers jours du mercato, Carlos Soler et Fabian Ruiz. L’ancien joueur du Napoli est justement revenu sur son arrivée dans la capitale et le rôle important qu’a joué Christophe Galtier dans son transfert.

Après avoir reçu l’offre du PSG, Fabian Ruiz s’est dans un premier temps entretenu avec le chef du recrutement parisien Luis Campos. Si la discussion avec le Portugais a accéléré son transfert, le milieu espagnol a définitivement acté son arrivée après des contacts sincères noués avec l’entraîneur Christophe Galtier. "J'ai aussi parlé avec Galtier, qui m'a expliqué sa façon de jouer, ses idées. Ces conversations étaient très belles, elles m'ont donné confiance, cette envie d'être ici avec eux, de travailler ensemble ", a indiqué le joueur de 26 ans au journal El País. Pour rappel, Fabian Ruiz avait donné son feu vert bien avant son transfert officiel mais son club bloquait son départ, faute d’accord avec le Paris SG.

PSG Mercato : Ruiz évoque sa relation avec Mbappé, Neymar et Messi

Le transfert de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain a été l’occasion pour l’Espagnol de franchir un palier important dans sa progression. Incontournable chez les Azzurri et en sélection, le milieu relayeur évolue désormais avec des grands noms du football comme Neymar, Messi ou Kylian Mbappé. Un pas de géant pour le natif de Los Palacios y Villafranca mais que ce dernier tient à relativiser. « Au début, c'est impressionnant de voir les meilleurs joueurs ensemble, de savoir que l'on va échanger avec eux, que l'on va vivre avec eux au quotidien. C’est un privilège. Et en même temps, ce sont des gars normaux », a déclaré le milieu de terrain. Titulaire contre l’ OL dimanche, Fabian Ruiz pourrait profiter de la blessure de Marco Verratti pour enchaîner une deuxième titularisation le 1er octobre face à l’OGC Nice, qui pourrait alors être entraîné par un certain Mauricio Pochettino.