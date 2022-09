PSG : Le Paris SG reçoit une grande nouvelle pour Marco Verratti

Publié par Thomas le 21 septembre 2022 à 11:56





Marco Verratti, milieu de terrain du PSG, avait été blessé lors du choc face à l'Olympique Lyonnais. Il connaît enfin son temps d'indisponibilité.

PSG : Le Paris SG dévoile la photo de la blessure de Marco Verratti

Les supporters et dirigeants parisiens retenaient leur souffle. Dimanche soir, lors du match OL-PSG, le maître à jouer des Rouge et Bleu, Marco Verratti, sortait sur blessure à la 63e minute, après un choc reçu au mollet. Seule véritable ombre au tableau du Paris Saint-Germain lors de cette rencontre, remportée 1-0 grâce à un but de Lionel Messi, cette blessure laissait craindre le pire à Christophe Galtier qui ne peut se permettre de perdre son métronome de l’entrejeu si tôt dans la saison. Convoqué en sélection italienne lors de la trêve, le Petit Hibou est finalement rentré ces dernières heures à Paris pour passer des examens médicaux. « Verratti n’y arrive pas, il s’agit d’un coup », indiquait Roberto Mancini son entraîneur de la Squadra Azzurra en début de semaine, annonçant son départ de la sélection.

Alors que le club de la capitale évoquait après la rencontre face à Lyon « une contusion avec hématome profond du mollet gauche », de nouveaux éléments ont été dévoilés ce mercredi. Comme l'indique la page Culture PSG, la clinique Aspetar, qui collabore avec le club parisien depuis des années, a publié sur ses réseaux sociaux une photo rare de l’hématome du milieu de terrain. D’après la clinique, Marco Verratti souffrirait d’« une ecchymose et un gonflement profond du mollet de sa jambe gauche ».

PSG : 1 à 4 semaines d’absence pour Marco Verratti

Selon la clinique qatarienne, ce type de blessure, plutôt fréquente dans les sports de contact comme le football, laisse présager une indisponibilité plutôt courte au Paris Saint-Germain, estimée entre 1 à 4 semaines. Tout dépend désormais de la récupération du joueur italien, qui pourrait profiter de la pause internationale pour se refaire une santé à Paris. Si son retour pour le match contre Nice le 1er octobre semble compromis, Marco Verratti pourrait assurer son rang dans le onze de Christophe Galtier quelques jours plus tard en Ligue des Champions face au Benfica de Julian Draxler.