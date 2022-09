Real Madrid Mercato : Le Real vise un nouveau coup historique

Publié par Thomas G. le 21 septembre 2022 à 19:26





Conscient de la nécessité de régénérer son effectif, le Real Madrid aurait convaincu une superstar de Bundesliga de signer l'été prochain.

Real Madrid Mercato : Un espoir anglais veut rejoindre Madrid

La saison dernière le Real Madrid a remporté sa 14e Ligue des Champions et son 37e titre de champion d’Espagne. Un succès dû en grande partie à la saison exceptionnelle de Karim Benzema, et le niveau affiché par les tauliers Luka Modric et Toni Kroos. Les Merengues ont également pu compter sur la jeunesse madrilène qui s’est montré décisive dans les moments clés. La nouvelle garde du Real incarné par Federico Valverde, Vinicius ou encore Rodrygo a grandement contribué aux titres remportés la saison dernière. En 2018, le Real Madrid a entamé une nouvelle stratégie qui visait à rajeunir progressivement l’effectif. Les Madrilènes récoltent les fruits de cette stratégie avec la prise de pouvoir du trio Valverde-Rodrygo-Vinicius.

Les Merengues veulent continuer à régénérer leur groupe après avoir notamment enrôlé Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Le Real Madrid fait partie de la liste des candidats à la signature de Jude Bellingham. L’international anglais dispute sa dernière saison avec le Borussia Dortmund et les courtisans seront nombreux l’été prochain. Selon les informations d’El Chiringuito de Jugones, les dirigeants du Real auraient convaincu Jude Bellingham de rejoindre la Casa Blanca en juin 2023. Le natif de Birmingham aurait ainsi refusé une proposition de Manchester City pour donner sa priorité aux Merengues. Le Real Madrid devrait débourser une somme comprise entre 120 et 130 millions d’euros pour s’attacher les services du prodige anglais.

Real Madrid Mercato : Le Real vise le sextuplé

Le Real Madrid semble être armé pour remporter de nouveaux titres cette saison et l’ambition des Madrilènes est clair : tout remporter. Les hommes de Carlo Ancelotti ont déjà remporté la supercoupe d’Europe en écartant l’Eintracht Francfort. L’objectif est de remporter les mêmes trophées que la saison dernière en y ajoutant la Coupe du Monde des clubs et la Coupe du Roi. Les Merengues pourraient ainsi égaler le record détenu par le rival barcelonais qui avait réalisé le sextuplé à deux reprises en 2009 et 2011.