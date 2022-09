OM Mercato : Longoria s’enflamme pour une signature au milieu

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2022 à 18:03





Très actif sur le marché des transferts, le président de l’ OM, Pablo Longoria, s’est montré plus que satisfait d’une récente signature au milieu.

OM Mercato : La prolongation de Valentin Rongier enchante Longoria

« Quand tu travailles bien dans la vie, tu es récompensé », tels sont les propos de Pablo Longoria concernant la récente prolongation de contrat de Valentin Rongier. Arrivé à l’Olympique de Marseille en septembre 2019 en provenance du FC Nantes, le milieu de terrain tricolore a connu quelques difficultés sous le maillot phocéen. Cependant, il s’est toujours montré fidèle à l’égard du club et exemplaire dans le vestiaire phocéen. Aujourd’hui, le joueur de 27 ans est même très apprécié par l’entraîneur Igor Tudor qu’il a responsabilisé au poste de vice-capitaine.

Homme de caractère, habile avec le ballon et doté d’une belle lecture de jeu, Valentin Rongier est aujourd’hui l’un des pions incontournables de l’entrejeu marseillais. Les dirigeants olympiens ont alors décidé de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026, avec une belle revalorisation salariale à l'appui. Cette prolongation est surtout une belle récompense pour celui qui incarne les valeurs de l'Olympique de Marseille. « C’est un joueur important pour le groupe, le vestiaire, mais surtout c’est un joueur qui partage toutes les valeurs que l’on veut mettre en place dans notre projet », a indiqué Pablo Longoria dans des propos rapportés sur le site du club. Le président de l’ OM s’est montré très satisfait de cette signature, assurant que « c’est une très bonne nouvelle pour le club ».

OM Mercato : Pablo Longoria s’évite un nouveau casse-tête

À travers cette prolongation de Valentin Rongier, la direction marseillaise s’évite un nouveau casse-tête. D'autant plus que le dossier Boubacar Kamara a laissé des traces dans l’esprit des phocéens. Ces derniers ne veulent plus perdre gratuitement un joueur important de leur effectif, comme l’a récemment confié Pablo Longoria. Ce nouveau contrat permet donc à l’ OM de s’assurer de la présence d’un milieu de terrain important sur le long terme et de lui donner une certaine valeur commerciale sur le marché. Cette mesure permettra également de dissuader les éventuels prétendants.