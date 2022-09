OM : Valentin Rongier lance déjà un avertissement à Tottenham !

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2022 à 12:20





Après la victoire à Auxerre (2-0), samedi après-midi, le milieu de l’ OM, Valentin Rongier s’est projeté sur le choc de Ligue des Champions contre Tottenham.

Valentin Rongier : « On est prêts pour les échéances qui arrivent »

Vainqueur à Auxerre, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est emparé de la deuxième place du classement en attendant le match entre le RC Lens et le Stade de Reims. Mais la victoire à l’extérieur contre l’AJA semble avoir donné de la force aux hommes d’Igor Tudor à quatre jours de la première journée des phases de poules de Ligue des Champions contre Tottenham. Alors que l’équipe d’Antonio Conte réalise aussi un excellent début de saison en Premier League avec une troisième place au classement, le milieu de terrain de l’OM, Valentin Rongier, assure que le groupe olympien est prêt pour en découdre avec les Spurs.

« On a de la ressource et un effectif de qualité. Malgré une grosse rotation, on est capable d'enchaîner et de répondre présent. On se sent costaud, on ne prend pas beaucoup de buts. On est prêts pour les échéances qui arrivent (…) On montre qu'on est une équipe très difficile à manoeuvrer », a confié le capitaine marseillais aux journalistes. Une confiance également partagée par son coéquipier Mattéo Guendouzi.

OM : Mattéo Guendouzi a confiance au collectif marseillais

Laissé sur le banc au coup d’envoi du match contre l’AJ Auxerre, Mattéo Guendouzi est entré à l’heure de jeu. Au micro de Prime Vidéo, l’international français de 23 ans a tenu à rappeler l’importance du groupe pour les grandes échéance à venir.

« On enchaîne tous les trois jours avec un match de Ligue des Champions qui arrive également, donc c’est important que tout le monde puisse jouer. On réalise un très bon début de championnat, c’est de très bon augure pour la suite », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal avant de saluer l’apport des recrues de cet été. « On a pu voir que même en changeant 3 ou 4 joueurs, l’équipe continue d’être performante donc c’est très intéressant (…) Nous avons recruté de très bons joueurs pendant le mercato estival donc naturellement, nous avons un groupe plus étoffé », précise Guendouzi.

Ça promet donc mercredi soir au Tottenham Hotspur Stadium.