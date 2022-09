OM Mercato : Les aveux de Leeds sur le dossier Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2022 à 11:10





Tout proche de l'OGC Nice, l'attaquant de l' OM, Bamba Dieng, est également annoncé à Leeds United. Le club britannique s’est confié sur ce dossier.

OM Mercato : Aucun accord entre Bamba Dieng et Leeds United

Bamba Dieng a vécu une fin de mercato estival très agitée. Relégué dans la hiérarchie des attaquants de l’Olympique de Marseille depuis l’intronisation d’Igor Tudor, l’international sénégalais était proche de quitter le navire marseillais cet été. D’autant plus que plusieurs clubs s’activaient en coulisse pour boucler sa signature. Courtisé par le FC Lorient, Bamba Dieng était aussi proche de rejoindre Leeds United. Les dirigeants britanniques s’étaient immiscés dans le dossier et étaient finalement parvenus à trouver un terrain d’entente avec leurs homologues marseillais. Il ne restait plus qu’à trouver un accord avec le principal concerné pour finaliser le deal.

Et si l’affaire semblait déjà réglée entre les différentes parties, le président des Peacocks, Andrea Radrizzani a tenu à mettre les choses au clair. La direction de Leeds United n’est jamais parvenue à trouver un accord avec le Champion d’Afrique, qui avait déjà une préférence pour sa future destination. « Nous n'avons pas non plus réussi à trouver un accord pour Bamba Dieng », a confié le dirigeant britannique au journal The Telegraph.

OM Mercato : Bamba Dieng donne son accord à l’OGC Nice

En quête de renfort offensif, l’OGC Nice était arrivé dans les derniers instants du mercato avec une offre alléchante pour Bamba Dieng. Une proposition niçoise estimée à environ 12 millions d’euros, avec un pourcentage sur une future revente du joueur. Cette dernière offensive des Aiglons ne laissait pas insensible l’attaquant de l’ OM. Ce dernier s’était rapidement mis d’accord avec le club azuréen. Alors que tout semblait bouclé entre les trois parties, le joueur de 22 ans a finalement été recalé lors de la visite médicale. Un véritable coup dur pour l'Olympique de Marseille qui espérait toucher un joli chèque sur son départ. L’attaquant sénégalais est resté à l’OM cette saison, tandis que Leeds United a finalement opté pour Wilfried Gnonto.