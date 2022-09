OM Mercato : Leeds, Lorient, Bamba Dieng va bien signer à Nice

Publié par Thomas le 02 septembre 2022 à 10:59





Désireux de révolutionner son effectif cette saison, notamment pour faire bonne figure en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a livré un mercato dantesque, entre signatures retentissantes et dégraissage important. Jusqu’aux derniers instants du marché des transferts, le club phocéen s’est montré actif, que ce soit avec la signature d’Amine Harit, qui retourne en prêt à l’OM, ou encore le départ de Duje Caleta-Car à Southampton. Mais Pablo Longoria a toutefois connu un échec important ces dernières heures, au terme d’un scénario pour le moins rocambolesque. Un temps annoncé au FC Lorient, puis à Leeds, puis enfin à l’OGC Nice, Bamba Dieng a échoué hier soir ses tests médicaux chez les Aiglons. Mais tout ne serait pas perdu pour l’équipe de Lucien Favre dans ce dossier.

Comme le révèle RMC Sport ce vendredi, l’arrivée de l’attaquant sénégalais à l’Allianz Riviera n’est pas tout à fait abandonnée, malgré la fin du mercato hier. La solution du " joker " pourrait permettre à l’OGC Nice de recruter Bamba Dieng au-delà de la période des transferts. Une situation pour le moins exceptionnelle, qui permet à un club français de recruter en dehors du mercato un joueur du championnat de France. Une règle qui avait notamment permis à Stefan Bajic de quitter l’ ASSE et signer à Pau en février dernier. Selon le média, l’attaquant de l’ OM va passer une nouvelle visite médicale dans les prochaines heures au Gym et devrait s’engager dans la foulée avec le club azuréen, sous réserve de l’aval des médecins.

OM Mercato : Un problème au genou aurait fait capoter la première visite

À en croire les informations d’Alexandre Jacquin, chef adjoint des services des sports à La Provence, Bamba Dieng aurait vu son transfert bloqué hier soir à cause d’un pépin au genou. Le joueur aurait pris un coup il y a plusieurs mois et n’aurait pas bien été soigné par la suite. " Mais l’optimisme règne désormais pour une conclusion dans la journée ", précise le journaliste sur Twitter. Tout proche du FC Lorient jeudi matin puis d’accord avec Leeds, qui avait même affrété un avion pour lui, en fin d’après-midi, l’avant-centre de 22 ans devrait finalement bel et bien rejoindre le voisin niçois.