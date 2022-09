PSG Mercato : Luis Campos a déjà identifié le successeur de Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2022 à 05:15





Nommé durant l’été, Christophe Galtier n’est pas encore en danger sur le banc du PSG, mais Luis Campos aurait déjà une idée sur son potentiel successeur.

PSG Mercato : Un entraîneur portugais pour l’après-gantier ?

Officiellement devenu entraîneur du Paris Saint-Germain le 5 juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a signé pour deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2024. Si rien n’indique encore que l’ancien coach de l’OGC Nice va faire ses bagages au terme de deux saisons contractuelles, la presse hexagonale spécule d’ores et déjà sur son éventuelle succession à la tête de l’équipe parisienne. En effet, selon le journal Le Parisien, Luis Campos entretient d’excellentes relations avec José Mourinho, qui faisait d’ailleurs partie des solutions envisagées pour le remplacement de Pochettino.

Toujours selon la même source, si le technicien portugais n’est pas venu en même temps que son compatriote, les deux hommes pourraient très bien se retrouver dans la capitale à l’été 2024. L’ancien emblématique manager de Chelsea étant également en fin de contrat avec l’AS Rome à cette même période. Pour le quotidien francilien, si Galtier venait à quitter le Paris SG, Mourinho serait susceptible de prendre sa place chez les Rouge et Bleu. D’autant que le Special One ne semble pas encore avoir envie de raccrocher les crampons.

PSG Mercato : José Mourinho prochain coach du Paris SG ?

Après le FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham et l’AS Rome, José Mourinho va-t-il boucler la boucle européenne avec le Paris Saint-Germain ? À 59 ans révolus et en poste à la Roma, le sulfureux coach portugais ne songe pas encore à la retraite. Alors que son nom est déjà cité comme l’un des probables remplaçants de Christophe Galtier sur le banc du PSG à l’été 2024, Mourinho a profité d’une interview avec le Daily Mail, ce vendredi, pour passer un message clair concernant son futur. « Ces 22 années en tant qu’entraîneur sont passées très vite, mais je veux continuer. Je me sens bien, je me sens fort, motivé, j’aime gagner, je déteste perdre, rien n’a changé. La couleur de mes cheveux oui, même les rides, mais je veux continuer », a expliqué l’ancien assistant du FC Barcelone.

Le PSG est donc prévenu.