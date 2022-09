LOSC Mercato : Létang annonce une sacrée signature à Lille

Publié par Ange A. le 24 septembre 2022 à 01:50





Président du LOSC, Olivier Létang a annoncé une importante signature à Lille. Celle-ci viendra récompenser les prouesses d’une pépite.

LOSC Mercato : Létang proche d’une jolie signature à Lille

Le Lille OSC a enregistré d’importants mouvements lors du dernier mercato estival. Le LOSC a surtout réalisé de grosses ventes cet été. Les transferts de Sven Botman, Amadou Onana, Renato Sanches ou encore Zeki Celik ont rapporté gros au club nordiste. Lequel réalise pour le moment un début de saison poussif. Privés de Coupe d’Europe cette année, les Dogues pointent à la 7e place après 8 journées de championnat.

Nouvel entraîneur de Lille, Paulo Fonseca a procédé à un important changement en interne. Depuis deux journées, le technicien portugais dispose d’un nouveau titulaire dans les cages. Longtemps doublure à Lille, Lucas Chevalier est aujourd’hui le numéro 1 suite aux contreperformances de Léo Jardim. Satisfait des prestations du portier de 20 ans, Olivier Létang compte le récompenser.

Prolongation en vue pour Lucas Chevalier chez les Dogues

Le président du Lille OSC compte prolonger le contrat de Lucas Chevalier. Son bail actuel avec le LOSC, son club formateur, expire en 2025. « L’idée, c’est de prolonger son contrat. C’est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis pas mal de temps. On en a parlé déjà en fin de saison dernière. On en a parlé pendant la préparation et c’est quelque chose effectivement dont on discute. Mais il y a toujours un timing pour faire ça », a assuré le responsable lillois dans les colonnes de France Bleu Nord. Le patron des Dogues se veut optimiste quant à la progression du jeune gardien de but. « Le rêve de Lucas, c’est de jouer avec le LOSC. Il a maintenant fait deux matchs et on sait tous très bien que le plus dur l’attend. Donc on est là aussi pour l’accompagner », a indiqué l’ancien président du SRFC.