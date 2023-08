Pressenti pour rejoindre l'AS Monaco, un défenseur central de Fulham voit son transfert bloqué. Découvrez les raisons de ce retournement de situation.

Mercato AS Monaco : La venue de Tosin Adarabioyo bloquée par son agent

Les supporters s'impatientent. Alors que la Ligue 1 reprend ce dimanche, l'AS Monaco n'a toujours pas comblé le départ d'Axel Disasi. Avant d'affronter Clermont à l'extérieur, le club de la Principauté espère boucler l'arrivée de Tosin Adarabioyo. Le défenseur central anglais de Fulham, sur ses tablettes depuis la fin du mois de juillet, a donné son accord pour garnir ses rangs.

Malgré tous les voyants au vert, le transfert tarde à s'officialiser. En réalité, quelqu'un bloque le dossier. Ce quelqu'un, ce n'est autre que Frank Trimboli. Celui-ci est un agent influent du football européen travaillant pour CAA Base Soccer. Il a été mandaté par le directeur sportif de Fulham, Alistair Mackintosh, pour négocier le départ du défenseur de 25 ans. Sa volonté n'est pas de l'envoyer à Monaco, mais plutôt à Tottenham avec qui il discute aussi d'après des sources anglaises.

L'AS Monaco devrait passer outre

Malgré les réticences de Frank Trimboli, l'AS Monaco devrait insister pour l'arrivée de Tosin Adarabioyo. Le club du Rocher détient un accord avec le joueur, et a proposé 7 millions d'euros pour s'attacher ses services. Les dirigeants monégasques espèrent pouvoir discuter avec leurs homologues anglais, et non avec l'agent de la CAA Base Soccer. La balle est dans le camp des Cottagers qui ont laissé un premier indice sur l'avenir d'Adarabioyo samedi.

Le défenseur central ne figurait pas dans le groupe de Fulham lors du déplacement à Everton, en marge de la 1re journée de Premier League. Un choix fort du coach, Marco Silva, qui montre que le joueur est bien en instance de départ. Reste à savoir si l'ASM saura franchir les derniers obstacles pour sa signature, très attendue sur le Rocher.