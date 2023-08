Devenu indésirable à l'AS Monaco, un attaquant se rapproche de la sortie. Un club d'Arabie saoudite est venu aux nouvelles pour un transfert.

Mercato AS Monaco : Al Khaleej se renseigne sur Gelson Martins

De plus en plus active sur le marché des transferts, l'AS Monaco réussit en parallèle ses débuts en Ligue 1. Avec 7 points sur 9 possibles, le club du Rocher se situe provisoirement à la première place du championnat de Ligue 1. Un bilan convaincant qui pourrait permettre une arrivée prestigieuse dans les prochains jours. Meilleur buteur du Stade de Reims la saison passée, Folarin Balogun est pressenti pour devenir la prochaine recrue de l'ASM. Il a été l'auteur de 21 réalisations et 2 passes décisives en 37 matchs de Ligue 1.

Au niveau des départs, l'AS Monaco garde sa réputation. En cédant Axel Disasi pour 45 millions d'euros à Chelsea, le club dirigé par Adi Hütter confirme qu'il est l'un des meilleurs vendeurs de l'élite. Kevin Volland a également rapporté près de 4 millions d'euros à l'ASM, en partant à l'Union Berlin. Un autre joueur du club pourrait être vendu dans les prochains jours : Gelson Martins. La saison dernière, il n'a disputé que 15 rencontres toutes compétitions confondues. L'ailier a été délaissé au profit de Breel Embolo, étincelant sous les couleurs monégasques (14 buts, 4 passes décisives en 42 matchs). D'après RMC Sport, Martins pourrait trouver une porte de sortie à Al Khaleej.

Gelson Martins, pas une priorité pour le club saoudien

Après avoir frôlé la relégation lors du dernier exercice en Saudi Pro League (14ème sur 16), Al Khaleej espère surfer sur la nouvelle attractivité de la division pour se renforcer. Le club saoudien ne dispose pas encore de réelles stars du football dans son effectif. On peut toutefois noter la présence d'un ancien de Ligue 1, avec le latéral Pedro Rebocho (ex-Guingamp). L'ailier Ivo Rodrigues (ex-Famalicão) et le gardien Ibrahim Šehić (ex-Konyaspor) sont également connus des championnats européens.

Avec une arrivée dans ce club, Gelson Martins serait assurément la vedette. C'est pour cette raison qu'il n'est pas insensible à l'intérêt que lui porte Al Khaleej, d'après RMC Sport. Toutefois, le média sportif précise que l'actuel seizième de la Saudi Pro League n'en fait pas sa priorité. Un autre joueur, dont l'identité n'a pas été révélée, passe avant l'attaquant de l'AS Monaco. Thiago Scuro, le directeur sportif du club du Rocher, a fixé le prix de son protégé pour préparer au mieux les négociations : c'est 5 millions d'euros minimum.