Stade Rennais Mercato : Arsenal sur un coup à 60 M€ au SRFC ?

24 septembre 2022





Alors que le mercato d’été a fermé ses portes, Arsenal préparerait déjà celui d’hiver. Les Gunners viseraient un milieu du Stade Rennais.

Stade Rennais Mercato : Vers une offensive d’Arsenal cet hiver ?

Le Stade Rennais s’est offert un dernier renfort malgré la fermeture officielle du mercato d’été. Xeka a rejoint le SRFC en tant que joker. Un nouveau milieu de terrain était attendu à Rennes suite à al blessure de Baptiste Santamaria. Blessé à la cheville, le milieu âgé de 27 ans devrait manquer quatre mois de compétition. Raison pour laquelle le SRFC a bouclé le transfert de Xeka. Le Portugais était libre depuis son départ du LOSC cet été. L’ancien Lillois s’est engagé pour deux saisons avec le club breton. Alors qu’un nouveau milieu vient de rejoindre les rangs de Bruno Genesio, un ancien pourrait plier bagages dès le prochain mercato. Selon les informations glanées par The Mirror, Arsenal aurait coché le nom de Lovro Majer pour l’hiver.

Lovro Majer sur le départ au SRFC ?

Actuels leaders de Premier League, les Gunners souhaitent renforcer leur entrejeu lors du mercato d’hiver. Ils auraient coché le nom du milieu du Stade Rennais dans ce sens. Une offre d’Arsenal pourrait donc parvenir au SRFC en janvier pour le milieu de terrain croate. Lequel réalise un début de saison loin d’être prometteur. Gêné par les pépins physiques, le milieu de 24 ans compte un but et deux passes décisives en huit matchs avec les Rouge et noir. Suffisant pour taper dans l’œil du club nord-londonien.

Les Gunners devront néanmoins se méfier de la concurrence dans ce dossier. Le journal pro-catalan Mundo Deportivo avait déjà révélé un intérêt du FC Barcelone pour Majer. De quoi faire monter les enchères pour l’international croate, buteur jeudi avec sa sélection. La direction de Rennes attendrait au moins 60 millions pour lâcher l’ancien sociétaire du Dynamo Zagreb, recruté contre 12 millions en 2021. Son contrat est encore valide jusqu’en 2026.