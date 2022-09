PSG Mercato : Mbappé, une incroyable décision confirmée au Real

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2022 à 19:20





La décision de Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG aura de lourdes conséquences sur son avenir. Le Real Madrid compte bien le faire payer.

PSG Mercato : Mbappé plus dans les plans du Real

Récemment, le média El Debate a révélé que malgré les manoeuvres du clan Kylian Mbappé pour se rapprocher du Real Madrid, Florentino Pérez aurait pris la résolution de ne plus revenir à la charge pour tenter de recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain. Toujours selon la même source, Pérez aurait clairement fait savoir à ses proches que tant qu’il sera président du Real, le club madrilène ne tentera plus jamais de recruter Mbappé.

Dans son édition de ce dimanche, le Mundo Deportivo confirme que l’international français de 23 ans ne serait effectivement plus dans les plans de la formation espagnole. Selon le journal ibérique, le coéquipier de Lionel Messi et Neymar pourrait donc ne jamais enfiler la tunique blanche du Champion de Liga en titre. Malgré toutes déclarations du Champion du monde 2018 concernant son attachement aux Merengues, « sa maison », le Real Madrid ferait la sourde oreille et aurait d’autres priorités pour le futur.

PSG Mercato : Le Real Madrid a d’autres priorités

Si L’Équipe a récemment annoncé que Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain dès l’été prochain puisque son contrat court jusqu’en juin 2024 et non 2025, le Real Madrid ne semble plus intéressé par l’arrivée du buteur français. Le Mundo Deportivo explique notamment qu’au-delà de la colère que ressent la Maison-Blanche après le volteface de Mbappé en fin de saison dernière, l’explosion de Vinicius Jr aurait fini par convaincre par les décideurs madrilènes qu’ils n’ont pas vraiment besoin de l’attaquant du PSG. Les deux cracks évoluant au même poste. Florentino Pérez et les siens seraient donc en train de travailler sur la prolongation de l’international brésilien de 22 ans, dont l’actuel bail court jusqu’en juin 2024.