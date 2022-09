OM Mercato : La réponse de Bamba Dieng à l’OGC Nice est tombée !

Publié par Timothée Jean le 26 septembre 2022 à 10:38





Après une première tentative ratée, l’OGC Nice serait revenu à la charge pour l'attaquant de l' OM, Bamba Dieng. Ce retour de flamme pourrait aboutir.

OM Mercato : Bamba Dieng pousse pour rejoindre l’OGC Nice

Il y a quelques semaines encore, Bamba Dieng était proche du FC Lorient, puis de Leeds United, avant d’être à deux doigts de rejoindre l’OGC Nice dans les derniers instants du mercato estival. Mais aucun de ces trois clubs n’est parvenu à mettre la main sur le jeune crack de l’Olympique de Marseille. Alors qu’un accord financier entre les dirigeants de l’ OM et leurs homologues niçois avait été conclu, l’opération a finalement échoué à la dernière minute lorsqu’une anomalie a été détectée au genou du jeune joueur lors de la visite médicale. Les Aiglons se sont alors retirés du dossier, et Bamba Dieng est rentré à l’Olympique de Marseille l’âme en peine.

Pourtant, l’international sénégalais aurait encore une chance de rejoindre le club azuréen. Et cette option prend un peu plus de l’ampleur dans la cité phocéenne. Déjà ce week-end, Le Quotidien du Sport assurait que les dirigeants de l’OGC Nice seraient revenus à la charge pour le jeune attaquant de l’ OM avec l’intention de le recruter cette fois-ci en tant que joker. Et cette nouvelle offensive du Gym ne laisse pas insensible le principal concerné. Toujours selon la source, Bamba Dieng serait déterminé à quitter de Marseille afin de rejoindre Nice cette saison. Il exercerait même un forcing auprès de sa direction afin d'obtenir gain de cause.

OM Mercato : Le prix à payer pour Bamba Dieng est fixé

Il faut dire que cette saison, le Champion d’Afrique en titre est barré par la rude concurrence des nouvelles arrivées en attaque, telles que Alexis Sanchez, Amine Harit ou encore Luis Suarez. Absent des plans de l’entraîneur Igor Tudor, le joueur de 22 ans sait que son temps de jeu risque d’être très réduit à Marseille. La preuve, jusqu’ici, il n’a disputé aucun match de Ligue 1 cette saison. Il pousserait donc en interne pour un départ en faveur de l’OGC Nice dans l’optique de retrouver plus de temps de jeu et retrouver son meilleur niveau de jeu en vue de participer au Mondial 2022 avec sa sélection nationale.

Mais pour le moment, la direction de l’Olympique de Marseille se montre inflexible dans les négociations. Elle réclamerait un transfert sec au-dessus de 10 millions d’euros pour céder son jeune attaquant polyvalent. Les Aiglons savent ainsi ce qui leur reste à faire pour finaliser ce dossier.