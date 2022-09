OGC Nice : Une bonne nouvelle tombe à Nice avant Paris !

Publié par Thomas G. le 26 septembre 2022 à 11:50





Empêtré dans la crise après un mauvais début de saison, l'OGC Nice pourrait s'appuyer sur le retour en forme d'un cadre avant d'affronter le PSG.

OGC Nice : Un taulier niçois reprend confiance durant la trêve

L'OGC Nice affrontera le Paris Saint-Germain dans le choc de la 9e journée de Ligue 1. Les Aiglons pourront compter dans cette rencontre importante sur l’international danois Kasper Schmeichel. Décrié depuis son arrivée en Côte d’Azur, le gardien de 35 ans a écoeuré les attaquants français lors de la victoire du Danemark face à la France 2-0.

Kasper Schmeichel a surtout remporté son duel face à Kylian Mbappé, repoussant les nombreuses tentatives de l'attaquant du PSG. Le gardien danois a remporté son face-à-face devant le buteur français pour assurer le succès de sa sélection. De bon augure pour l'OGC Nice avant de se déplacer au Parc des Princes et de croiser la route du trio Mbappé-Messi-Neymar. La prestation de Kasper Schmeichel montre que le gardien danois est encore capable de réaliser des performances de haut niveau. Les Aiglons auront besoin d’un grand gardien pour sortir de cette crise et parvenir à leurs objectifs en fin de saison. De plus, après la suspension de Jean-Clair Todibo, la performance de Kasper Schmeichel a de quoi rassurer les supporters niçois. Les hommes de Lucien Favre se déplaceront ainsi au Parc des Princes avec l’ambition de réaliser un exploit.

OGC Nice : Le Gym veut sortir de la crise

Après une trêve internationale mouvementée, Lucien Favre est finalement resté à l'OGC Nice. Lucien Favre a été confirmé à son poste par Jean-Pierre Rivère et Dave Brailsford. Malgré des résultats en dents de scie, les Aiglons ont les atouts pour embêter le Paris Saint-Germain. Ce choc pourrait aussi permettre à l'OGC Nice de faire un match référence et lancer véritablement la saison niçoise.