Barça : Un nouveau coup dur pour le FC Barcelone !

Publié par Enzo Vidy le 26 septembre 2022 à 18:23





Après avoir appris la blessure de Jules Koundé, le Barça va devoir faire face à une nouvelle absence de longue durée dans son secteur défensif.

Barça : Araujo décide de se faire opérer et sacrifie la Coupe du Monde

Blessé avec la sélection Uruguayenne dès la 5e minute de jeu lors du match face à l’Iran vendredi dernier, l’incertitude restait totale concernant la suite des événements pour Selon Mundo Deportivo, le défenseur central catalan aurait décidé de se faire opérer, disant donc adieu à la Coupe du Monde. Un sacré coup dur pour lui et sa sélection, mais aussi pour le Barça qui va devoir composer sans son défenseur central pendant au moins 3 mois.

Arrivé en Catalogne durant l’été 2018 contre la somme de 1,7 millions d’euros, c’est seulement en 2020 qu’on découvrira les premiers pas de Ronald Araujo avec l’équipe première du FC Barcelone et également avec les A de l’Uruguay. La saison dernière, il a disputé 30 matchs en Liga et inscrit 4 buts. Il semblait repartir sur des bases solides cette saison en défense centrale, d’autant plus que Gerard Piqué n’entre plus dans les plans de Xavi. Cette blessure est un véritable coup du sort pour le joueur Blaugrana.

Barça : Le FC Barcelone pas épargné par les blessures durant la trêve

Outre Ronald Araujo, Jules Koundé s’est lui aussi blessé avec les Bleus lors de la seule victoire française en Ligue des Nations jeudi dernier face à l’Autriche 2-0. Memphis Depay a également été touché avec la sélection néerlandaise face à la Pologne. Une trêve internationale qui doit causer de nombreux maux de tête à Xavi. D’autant plus que le Clasico contre le Real Madrid approche à grand pas. Ce sera le dimanche 16 octobre à 16h15 au Santiago Bernabeu.

En attendant, le technicien barcelonais va devoir trouver des solutions rapidement pour pallier les différentes absences qui se profilent, car les échéances seront nombreuses avant la Coupe du Monde avec notamment une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions à aller chercher pour les Blaugranas.