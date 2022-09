Publié par Ange A. le 29 septembre 2022 à 05:15

Le PSG pourrait toucher au but cet hiver avec Milan Skriniar, le défenseur central de l’Inter Milan était la priiorité de Luis Campos cet té.

PSG Mercato : Une nouvelle alléchante de Paris pour Milan Skriniar

Courtisé tout au long de l’été par le PSG, Milan Skriniara a téé conservé par l’Inter Milan. Le club lombard attendait un chèque compris entre 70 et 80 millions d’euros pour so roc défensif. Mais le PSG n’a aps sorti le chéquier pour satisfaire l’Inter Milan. À un an de l’expiration de son contrat, le défenseur âgé de 27 ans est resté à quai. Si sa situation reste inchangée, il pourra dès janvier s’engager avec le club de son choix. Une hypothèse que veut écarter l’Inter prête à lui offrir un nouveau bail. Le PSG serait toujours à l’affût dans ce dossier. La Gazzetta dello Sport indique que Parois aurait transmis une nouvelle offre alléchante au défenseur slovaque. Un salaire annuel de 9 millions d’euros est notamment évoqué.

L’Inter déjà larguée pour Skriniar ?

De son côté, l’Inter Milan peut commencer à redouter un départ de Milan Skriniar chez le champion de France en titre. La même source indique que les Nerrazzurri pourraient encore recruter à Chelsea. Le profil de Trevoh Chalobah plaîrait notamment au vice-champion d’Italie. Lequel était déjà intéressé par le profil du jeune défenseur central l’été dernier. Celui-ci malgré son faible temps de jeu a été conservé par les Blues. La priorité de l’Inter reste la prolongation de Skriniar. Seul un transfert du Slovaque pourrait conduire à la signature de Chalobah. De retour à Milan cet été après une saison décevante à Chelsea, Romelu Lukaku pousserait pour le transfert de Chalobah avec qu’il serait proche. « Si Skriniar s'en va, l'Inter disposera d'un minimum de liquidités pour janvier », indique le journal italien.

Encore sous contrat jusqu’en 2026, Trévor Chelobah est coté à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Il n’a jusqu’ici disputé qu’une seule rencontre (90 minutes) depuis la reprise. Reste également à savoir si les Blues seront enclins à céder leur défenseur au club lombard en cas de transfert de Skriniar au PSG.