ASSE : Laurent Batlles lâche un énorme indice sur le mercato

Publié par Thomas G. le 29 septembre 2022 à 10:51

Distancé par les équipes de tête en championnat, l'ASSE veut continuer de se renforcer durant le prochain mercato pour remonter la pente.

ASSE : Les Verts ambitieux pour le mercato hivernal

L’AS Saint-Etienne a entamé un nouveau projet cet été après la descente du club en Ligue 2. La vague de départs a poussé les Verts a renouvelé l’effectif pour bâtir une équipe capable de remonter. Les résultats de ce début de saison montrent que la route est encore longue pour l’ASSE et que des renforts sont nécessaires. Au milieu de ces difficultés, Jean-Philippe Krasso survole les débats et réalise un très bon début de saison.

L’attaquant de l’ASSE a inscrit 7 buts en 9 matchs cette saison mais son avenir à l’AS Saint-Etienne est toujours incertain à moins d'un an de la fin de son contrat. Laurent Batlles s’est exprimé dans le Dauphiné Libéré pour évoquer la situation de son buteur. L’entraîneur de l’ASSE a déclaré : « Krasso? Je souhaite qu’il reste, mais ce n’est pas moi qui ai les cartes en main. » En cas de remontée en Ligue 1, l’international ivoirien pourrait décider de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Laurent Batlles a également indiqué que les Verts avaient déjà commencé à réfléchir au mercato hivernal.

« Je pense qu’il nous manque un joueur qui puisse nous amener de la vitesse, quelques buts et passes décisives dans les couloirs. La cellule de recrutement est en train de travailler. »

Les Verts cherchent donc un remplaçant à Denis Bouanga qui était capable d’assumer ce rôle grâce à ses buts et ses passes décisives.

ASSE Mercato : Saint-Etienne veut se joindre à la lutte pour la montée

Les Verts reçoivent Grenoble ce samedi avec pour objectif de remporter les trois points et de sortir de la zone rouge. Une victoire permettrait à l’AS Saint-Etienne de revenir potentiellement à 8 points de la deuxième place. L'ASSE devrait pouvoir compter sur Anthony Briançon qui s’est entraîné cette semaine malgré des douleurs à la cheville. Après 6 matchs à huis clos, les joueurs stéphanois auront le soutien de leurs supporters qui font leur retour pour ce derby face à Grenoble.