ASSE : Saint-Etienne mal-aimé par l'arbitrage ? Batlles rétorque

Publié par Dylan le 24 septembre 2022 à 20:15





ASSE : Si Saint-Etienne est souvent sanctionné par l'arbitrage, Laurent Batlles a tenu à rappeler que l'équipe devait d'abord se concentrer sur son jeu.

ASSE : Saint-Etienne, équipe la plus indisciplinée de Ligue 2 BKT

L'AS Saint-Etienne et l'arbitrage, ce n'est pas la grande amitié cette saison. Les Stéphanois n'ont pas oublié les cinq cartons rouges sortis à leur encontre, même si la plupart semblaient justifiés. C'est surtout le nombre de cartons jaunes qui est colossal : au total, les Verts en ont reçu 30 ! Soit plus que tout autre équipe de Ligue 2 cette saison. Si l'on en croit les statistiques rapportées par L'Equipe, l'ASSE est l'équipe la plus indisciplinée avec 35 cartons reçus depuis la 1re journée.

Alors, l'ASSE est-elle une équipe trop agressive ? Ou est-ce l'arbitrage français, souvent décrié ces derniers temps, qui est trop sévère ? Chacun doit sûrement avoir sa part de responsabilité dans le bilan des cartons de l'AS Saint-Etienne, mais pour l'entraîneur Laurent Batlles, il faut surtout se remettre en ordre de marche. Les Verts ont perdu leur dernier match à Guingamp (1-2) et sont retombés dans la zone rouge, à la dix-huitième place.

ASSE : Batlles veut une équipe soudée après la trêve

Alors que certains joueurs sont partis en sélection comme c'est le cas pour Jean-Philippe Krasso, Laurent Batlles ne se cache pas derrière l'arbitrage pour expliquer le manque de résultats des Verts : « On n’en a pas trop parlé, il n’y a pas eu de réunion avec les arbitres sur ce début de saison. On ne sait pas quelles sont les consignes mais on ne peut pas tout le temps parler de l’arbitrage. Il faut se concentrer sur nous, défendre différemment sur le terrain et davantage communiquer (avec les arbitres) ».

Pour Dylan Chambost, une des recrues stéphanoises arrivée cet été, il faut aussi que l'équipe se concentre, et non qu'elle se plaigne des décisions arbitrales : « Les statistiques montrent qu’il y a plus de cartons, donc c’est à nous d’être plus intelligents et de faire attention, il faut être plus mature. On a terminé trop de match à dix ça nous pénalise ». Afin d'avoir davantage de solutions dans son effectif pour la suite de la saison, Laurent Batlles pourrait rapatrier Yvan Neyou, en grande difficulté à Leganés depuis qu'il a été prêté par le club ligérien.