PSG : Deux grosses absences dans le groupe de Galtier avant Nice

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2022 à 13:51

Le PSG reçoit l’OGC Nice samedi pour la 9e journée de Ligue 1. Deux jours avant ce match, Christophe Galtier note deux absences majeures dans son groupe.

PSG : Messi et Mbappé absents de l'entraînement

Le Paris Saint-Germain a repris l’entraînement collectif ce jeudi après la trêve internationale. Christophe Galtier et ses hommes étaient donc au Camp des Loges en fin de matinée. Mais tout le monde n’était pas là. En effet, si les Brésiliens Neymar et Marquinhos étaient présents, ce n’était pas le cas pour Lionel Messi et Kylian Mbappé. À deux jours de la réception de l’OGC Nice pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, les deux attaquants parisiens n’ont pas pris part à l’entraînement collectif.

Revenu d'une lésion aux adducteurs droits, le milieu de terrain portugais Renato Sanches était par contre présent à la séance du jour. Restés en France avec le Brésil, Neymar et Marquinhos étaient bien là, tout comme Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha qui affrontaient l'Espagne (0-1) de Pablo Sarabia et Carlos Soler mardi soir. Le gardien italien Gianluigi Donnarumma était lui aussi de retour aux côtés de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier. D’autres joueurs sont attendus à l’entraînement vendredi.

PSG : Verratti attendu à l’entraînement vendredi

Blessé depuis quelques semaines, Renato Sanches était présent à l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain et Marco Verratti devrait en faire de même vendredi après s’être remis de sa contusion au mollet gauche. D’après les informations du quotidien L’Équipe, Kylian Mbappé a été simplement « ménagé ce jeudi » par Christophe Galtier et le staff technique du PSG. L’attaquant de 23 ans n'est pas blessé et devrait donc pouvoir tenir sa place samedi à 21 heures contre l’OGC Nice. Pour étoffer l’effectif du jour, Galtier a fait appel à quelques jeunes pour participer aux séances d'entraînement des pros.