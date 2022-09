PSG Mercato : Galtier lâche une réponse claire à Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2022 à 19:53

Kylian Mbappé a reproché au PSG d’évoluer sans un véritable numéro 9 pour lui permettre d’être plus libre. Christophe Galtier est revenu sur ce sujet.

PSG Mercato : Kylian Mbappé n’a pas moins de liberté en club

Après la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche en Ligue des Nations (2-0), Kylian Mbappé a souligné le fait qu’il soit plus libre dans le jeu avec les Bleus qu'au Paris Saint-Germain. Olivier Giroud évoluant notamment dans un rôle de numéro 9 qui lui permet d’évoluer dans une position moins fixe en attaque. En zone mixte, Mbappé avait notamment déclaré :

« J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. »

De passage en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a donné raison au Champion du monde 2018. Toutefois, l’entraîneur du Paris Saint-Germain assure que Kylian Mbappé n’a pas plus de liberté en sélection qu’en club, mais évolue dans une autre configuration avec des joueurs différents autour de lui. Galtier a expliqué en déclarant :

« Son analyse est juste. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale (...) Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous on a une autre animation, d'autres profils, mais qui sont aussi intéressante. La relation technique qu'il y a entre Ney, Leo et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale. »

Poursuivant, le successeur de Mauricio Pochettino a avoué qu’il attendait lui aussi le renfort d’un attaquant supplémentaire durant le mercato estival.

PSG Mercato : Galtier attend aussi le renfort d’un avant-centre

Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a tenté vainement de recruter un avant-centre, un numéro 9 de métier. Avant de rejoindre respectivement le FC Barcelone et West Ham, Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) ont été associés au PSG durant plusieurs semaines. Un échec que regrette Christophe Galtier qui voulait un profil différent dans l’attaque du PSG pour laisser plus de liberté à Mbappé aux avant-postes chez les Rouge et Bleu. Dans des propos rapportés par RMC Sport, Galtier a notamment confié :

« C'est une discussion que j'ai eue lors de la préparation, mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur n'est pas venu, c'est dommage, mais c'est comme ça. »