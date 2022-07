PSG Mercato : Laporta se paie le Paris SG pour Robert Lewandowski

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2022 à 14:34

PSG Mercato : Joan Laporta, président du Barça, a savouré sa victoire devant le Paris SG et Chelsea pour l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

PSG Mercato : Robert Lewandowski ne voulait que le Barça

Le FC Barcelone vient de frapper le plus gros coup de ce mercato estival. Après huit années de bons et loyaux services, Robert Lewandowski a décidé de quitter le Bayern Munich afin de s’offrir un nouveau challenge dans un autre grand club européen. Longtemps associé au Paris Saint-Germain, qui le suit depuis plusieurs saisons, l’international polonais a préféré rejoindre la Liga et les rangs des Blaugranas.

Interrogé lundi soir par la chaîne TUDN, Joan Laporta n’a pas caché sa joie d’accueillir Lewandowski, malgré la rude concurrence du Paris SG et de Chelsea. Selon les propos du président barcelonais, cette signature résulte de la volonté du joueur de 33 ans de jouer coûte que coûte pour le club culé. « Nous avons fait une première offre et elle s'est terminée à 45, plus cinq. C'est dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos possibilités et les Culés (les supporters du Barça) sont maintenant très heureux », a d'abord expliqué l’avocat catalan, avant de confirmer la concurrence d’autres cadors européens.

« Nous avons été en compétition avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur a voulu venir au Barça. C'est ce que j'aime. Comme l'a dit Johan (Cruyff), je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons le remercier parce qu'il est venu en chargeant moins (sur le plan du salaire) et en supportant beaucoup de pression de la part du Bayern, pour lequel j'ai beaucoup de respect », a ajouté JoanLaporta. De son côté, le principal concerné a mis en lumière le rôle de l’entraîneur du Barça dans sa décision.

PSG Mercato : Xavi a convaincu Robert Lewandowski

Dans une interview accordée à Sport Bild dimanche, Robert Lewandowski a livré les coulisses d’un échange avec Xavi à Ibiza durant ses vacances, qui l’a convaincu de ne pas écouter les offres du Paris Saint-Germain et d’autres prétendants pour le retrouver à Barcelone.

« C'était en fait par hasard. Mais nous avons tout de suite eu une bonne alchimie, il m'a dit : 'Je t'attends'. Xavi m'a dit que nous travaillerons bien ensemble et que nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Il a un plan clair sur la façon de ramener Barcelone au sommet. Barcelone a connu des problèmes la saison dernière. Mais le club a un potentiel incroyable et a fait de bons transferts maintenant. Je pense que le club est sur la bonne voie, celle du retour au sommet. Mon objectif est très clair : monter au sommet avec le Barça et gagner des trophées », a confié le meilleur buteur européen de la saison dernière. À noter que Robert Lewandowski a signé trois ans avec le club espagnol, soit jusqu’en juin 2025.