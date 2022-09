PSG-OGC Nice : Les compos tombent ! Galtier fait des choix forts

Publié par JEAN-LUC D le 30 septembre 2022 à 09:23

Le PSG reçoit l’OGC Nice ce samedi à 21 heures dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Découvrez les compositions probables des deux entraîneurs.

PSG : Messi et Mbappé pressentis pour être dans le groupe contre Nice

Ménagés lors de l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain ce jeudi, Lionel Messi et Kylian Mbappé pourraient finalement faire partie du groupe de Christophe Galtier pour la réception de l’OGC Nice ce samedi à 21 heures, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Toutefois, l’entraîneur des Rouge et Bleu pourrait décider de laisser l’ancien capitaine du Barça sur le banc demain soir au Parc des Princes. Il pourrait être remplacé par Pablo Sarabia ou Carlos Soler aux côtés de Neymar et Mbappé.

Avec la blessure et l’indisponibilité de Presnel Kimpembe, Danilo Pereira devrait continuer à compléter la charnière centrale à trois aux côtés de Marquinhos et Sergio Ramos. Au milieu, Fabian Ruiz est bien parti pour accompagner Vitinha face aux Aiglons. Sur les côtés, Galtier également prendre la résolution de faire souffler les titulaires Achraf Hakimi et Nuno Mendes en vue du déplacement de Ligue des Champions mercredi sur le terrain du Benfica Lisbonne. Aucun changement dans les buts, l’indéboulonnable Gianluigi Donnarumma devrait bien tenir son rôle.

Du côté de l’OGC Nice, Lucien Favre devrait composer sans Jean-Clair Todibo en défense. Le milieu de terrain Aaron Ramsey et l’ailier Rares Ilie sont incertains pour le voyage à Paris. Tous partis en sélection durant la trêve, Andy Delort, Nicolas Pépé, Khephren Thuram, Mattia Viti, Youcef Atal, Kasper Schmeichel, Billal Brahimi et Sofiane Diop sont de retour et aptes pour ce choc de Ligue 1. À l’instar de son homologue parisien, le coach de l’OGC Nice pourrait lui aussi faire souffler plusieurs titulaires.

Les compos probables pour PSG-OGC Nice

PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Pereira - Mukiele, Ruiz, Vitinha, Bernat - Soler ou Sarabia - Mbappé, Neymar

Nice : Schmeichel - Lotomba, Viti, Dante, Bard - Pépé, Lemina, Thuram, Diop - Laborde, Delort.