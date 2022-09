OGC Nice Mercato : Pochettino contacté, Lucien Favre réagit !

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2022 à 17:49

Alors que le nom de Mauricio Pochettino est régulièrement associé à l’ OGC Nice, Lucien Favre s’est exprimé en personne sur le sujet.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre n'est pas perturbé par la rumeur Pochettino

13e de Ligue 1 après huit journées, l’OGC Nice connaît un début de saison décevant. Et très souvent dans ce genre de situation, c’est l’entraîneur qui est tenu pour principal coupable. Lucien Favre n'échappe pas à cette règle. De retour sur le banc niçois cet été, le technicien suisse ne se montre pas vraiment à la hauteur des attentes placées en lui. Au point où les dirigeants du Gym envisageaient déjà de mettre un terme à leur collaboration. Pour le remplacer, le nom de Mauricio Pochettino était même évoqué.

Sans club depuis son départ du PSG en juillet dernier, le coach argentin a même rencontré la direction de l’OGC Nice en vue de finaliser son retour en Ligue 1. Les contacts entre les deux parties se sont multipliés lors de la trêve internationale, sans succès. Car les Aiglons ne sont pas parvenus à trouver un accord avec le clan Pochettino. Par conséquent, le Suisse a finalement été maintenu à la tête du Gym. Présent en conférence de presse ce jeudi, Lucien Favre est donc revenu sur ce sujet, assurant qu’il n’était pas perturbé par « ces rumeurs ».

« J’ai très bien vécu cette trêve, les rumeurs sont les rumeurs. Pas de problème, je connais ça. On a eu une très bonne réunion avec mes dirigeants, c'était très bien. J'ai l'habitude de ce genre de choses, j'en ai vu d'autres », a-t-il indiqué.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre focalisé sur son aventure au Gym

S’il conserve toujours son poste d’entraîneur de l’OGC Nice, Lucien Favre a eu une réunion de crise avec ses dirigeants et ses joueurs. Cette discussion, où chacun était invité à livrer le fond de sa pensée, avait pour but de trouver des solutions pour sortir le plus rapidement de cette période difficile.

« Lors de la discussion, il y avait tous les joueurs, le staff. Maintenant, je me focalise sur les onze matches jusqu'en novembre », a confirmé entraîneur niçois.

Pour le moment, le patron du banc des Aiglons reste entièrement concentré sur les prochaines échéances avec son club. Le Gym a un grand défi à relever ce dimanche face au leader du championnat, le Paris Saint-Germain. En cas de victoire au Parc des princes, l’entraîneur niçois s’accorderait un véritable répit avant la suite de la compétition.